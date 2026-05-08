Recuperarea creanțelor este complet blocată

Fără aprobarea strategiei de valorificare și a instrucțiunilor de vânzare, procesul de recuperare a creanțelor este complet blocat, lăsând soarta activelor într-o incertitudine totală.

Lichidatorul judiciar CITR își menține strategia de a găsi o soluție optimă pentru Șantierul Naval Mangalia, vizând o vânzare care să atragă investitori competitivi. Dincolo de procedura de lichidare, reprezentanții CITR subliniază importanța menținerii viabilității platformei, astfel încât aceasta să rămână un punct activ pe harta industriei navale.

Deși la Adunarea Creditorilor de vineri s-au prezentat doar 10 din cei 191 de creditori înscriși la masă, prezența lor a fost decisivă. Aceștia au blocat prin vot propunerea de scoatere la licitație a Șantierului Naval Mangalia, deși reprezintă doar o mică fracțiune din numărul total al celor care au de recuperat bani, potrivit News.ro.

Majoritatea voturilor au fost exprimate la distanță, opt creditori, printre care Fiscul (ANAF) și sindicatul reprezentativ al muncitorilor, trimițându-și votul prin corespondență. Singurii care au participat activ la discuții, prin avocați, au fost reprezentanții acționarilor principali: societatea de stat 2 Mai SA și partenerul olandez Damen Holding B.V.

Legea insolvenței a permis celor câțiva creditori prezenți să blocheze salvarea șantierului, întrucât aceștia au întrunit cvorumul minim de 30% din masa credală. Astfel, deși puțini la număr, ponderea datoriilor pe care le reprezintă a fost suficientă pentru a invalida strategia de vânzare propusă.

Prezenţa Damen Holding B.V. asigura, prin volumul de 69,5% din totalul datoriilor, legalitatea necesară.

99,5% din voturi au blocat vânzarea Șantierului Mangalia

Conform procesului verbal întocmit de CITR Constanța și consultat de News.ro, strategia de valorificare „în bloc” a activului funcțional a fost desființată la vot. Principalii oponenți care au format acest bloc masiv de 99,5% împotriva licitației sunt ANAF, Damen Holding B.V. și sindicatul „Navalistul”.

Al doilea punct critic al ședinței a fost, de asemenea, respins: regulamentul care stabilea instrucțiunile de licitație pentru Șantierul Mangalia. Prin acest refuz, creditorii au oprit nu doar strategia de valorificare, ci și mecanismul tehnic prin care activele Damen Shipyards Mangalia ar fi putut fi scoase la vânzare.

Regulamentul stabilea cadrul pentru valorificarea activului prin metoda licitaţiei publice, respectiv tipul licitaţiei, condiţiile de înscriere, participare şi adjudecare la licitaţie şi diferite instrucţiuni pentru ofertanţi, cum ar fi forma de prezentare a garanţiei pentru oferta transmisă.

Creditorii care a votat împotrivă au fost tot Damen Holding B.V., sindicatul Navalistul şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Procentul de respingere a fost tot de 99,5%.

Sindicatul consideră că opţiunea vânzării în bloc poate fi susţinută, dar numai în măsura în care „strategia şi regulamentul sunt completate cu garanţii minime privind păstrarea caracterului industrial al activului şi tratarea forţei de muncă specializate ca element relevant al valorificării”.

În ceea ce priveşte ANAF, instituţia a susţinut vânzarea în bloc a şantierului, dar la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro, nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

Sumele vehiculate variază între 84,1 și 184 de milioane de euro

Creditorii Damen Mangalia s-au întâlnit astăzi, 8 mai, la ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar CITR, pentru a decide soarta celui mai mare șantier naval din România. Pe masa discuțiilor se află aprobarea raportului privind strategia de valorificare a activelor și stabilirea regulilor pentru organizarea licitației de vânzare.

Sumele vehiculate variază între 84,1 și 184 de milioane de euro, diferența venind din evaluarea între valoarea de lichidare și cea de piață, conform unui raport consultat de News.ro.

Statul, interesat de șantierul naval la preț de lichidare Statul român ar putea interveni pentru a prelua șantierul la prețul de lichidare, fără licitație, în vederea unui posibil parteneriat cu gigantul german Rheinmetall.

Compania, alături de MSC, și-a exprimat deja intenția de a investi substanțial în modernizarea șantierului din Mangalia, conform unui comunicat oficial transmis marți.

Toți cei peste 1.000 de angajați ai Șantierului Mangalia vor fi dați afară

Lichidatorul CITR a anunțat miercuri, 6 mai, printr-o notificare, că vor urma două valuri de concedieri colective la Șantierul naval Mangalia.

Cei dați afară vor primi până la nouă salarii compensatorii, în funcție de vechime, conform Contractului colectiv de muncă, dar sindicaliștii se tem că nu vor primi salariile compensatorii integral, a declarat Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul, pentru Libertatea.

Șantierul naval din Mangalia a fost înființat în 1974, iar potrivit informațiilor Libertatea, un salariu mediu pe societate este de 8.500 de lei brut.



