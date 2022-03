Alla Șeiko, handbalistă la mai multe cluburi din România, mesaj în lacrimi de la Herson: „Brigada de apărare a cartierului, în care aveam mulți prieteni, a fost distrusă”

Șeiko a explicat că a rămas în Herson, orașul ei natal, „fiindcă părinții meu au trăit aici toată viața și n-au vrut să lase totul”.

Ea a povestit secvențe dintr-o luptă care s-a intensificat începând de duminică: „Când începe să se tragă, ne ascundem pe hol sau în baie. Suntem cinci adulți și doi copii”.

„Lovesc cu rachete în casele oamenilor. Până marți, administrația raportase 50 de morți. Rușii sunt speriați și înfometați, se ascund printre blocuri și iau oameni nevinovați prizonieri, ca scut uman, un fel de protecție vie”, mărturisește fostul coordonator de joc din naționala Ucrainei.

Ea relatează că a auzit de la prieteni din Herson despre cazuri în care soldații ruși au spart magazine sau au intrat peste oameni în case, în căutare de hrană.

„Aici, fiecare cartier și-a făcut propria grupare de apărare. De multe ori au stat fără arme, cu mâinile goale în fața tancurilor. Marți am aflat că brigada care proteja cartierul meu a fost distrusă. Avem printre ei prieteni”, completează Alla, după care, în momentul în care e rugată să transmită un mesaj pe calea undelor, începe să plângă.

Pe 24 februarie, când Rusia a declanșat invazia din Ucraina, Viitorul Galați i-a trimis un mesaj de susținere Allei, antrenoare a juniorilor clubului.

Noi explozii s-au auzit în noaptea de miercuri spre joi, 3 martie, la periferia orașului Herson, în jur de 290.000 de locuitori.

❗️#Ukrainian media reports that explosions were also heard in #Kherson pic.twitter.com/yF2egKqi5C