„Am fost în comă patru ore”. Momentele dramatice prin care a trecut Florentin Petre în urmă cu mai bine de 20 de ani, când s-a electrocutat la pescuit

Când era în mare formă și cu un pas să prindă transferul vieții în Spania, la Alaves, „Piticul” a fost depistat cu hepatită C. Totul se întâmpla în 2000.

„Hepatita este un virus pe care-l moștenim cam toți, dar la mine s-a activat pe un fond de oboseală. Corpul n-a mai rezistat. Am stat în spital pentru tratamentul cu interferon, tratament foarte greu asimilat de corp. Am avut noroc că eram tânăr”, a povestit Petre la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

„Dacă rămâneam pe ciment nu mai vorbeam acum…”

Și cum ghinioanele s-au ținut scai, chiar în perioada de recuperare, acesta s-a electrocutat la o perioadă de pescuit cu niște prieteni în Deltă. „Nici eu nu știu ce căutam acolo… Nici până în ziua de azi nu știu”, spune.

Apoi detaliază evenimentele ce au urmat: „Am luat undița în mână. În iarbă erau fire de curent, am zis să le sar să nu mă electrocutez. Dar nu m-am uitat și sus, unde era firul de înaltă tensiune. Dacă rămâneam pe ciment nu mai vorbeam acum… Când am trecut pe iarbă, am atins firul cu vârful undiței și m-a trântit jos. A avut pe unde să iasă. Mi-a intrat prin mână!”.

Florentin Petre e mare pasionat de pescuit

„Am fost în comă patru ore, n-am știut nimic de mine”, povestește Florentin Petre. „Apoi m-am trezit în mașină, mă dădeam cu capul de geam”.

A ajuns la spitalul din Tulcea cu ajutorul unui barcagiul care l-a transportat, apoi a fost trimis la Spitalul de Arși unde a fost operat.

N-am realizat cât de gravă a fost situația… Am stat o lună și jumătate în spital, nici nu m-am mișcat din pat. Am realizat gravitatea momentului după două săptămâni, când stăteam de vorbă cu doctorul. Florentin Petre, fost internațional:

Atunci, mijlocașul l-a întrebat pe doctor. „Câți pacienți ați mai avut în ultima perioadă așa cum sunt eu”. Răspunsul?

„În ultimele trei luni am avut zece așa cum ești tu. Opt au murit, unul a venit cu mâna în geantă de i-am pus-o la loc și tu ești singurul care ai scăpat așa ușor”. „Atunci mi-am dat seama cât de gravă a fost situația”, spune Petre acum.

Ajutat de Gigi Becali cu medicamente

Și când spre că a scăpat de ghinioane, hepatica i-a recidivat: „În 2005 când corpul n-a răspuns la interferon”. Ajutorul a venit de la Gigi Becali, patronul rivalilor de la FCSB, care i-a oferit medicamentele necesare pentru a scăpa de probleme.

„Tratamentul fiind de 30-40 de mii de euro. Așa mi s-a negativat boala și am scăpat. Nea Gigi are un suflet extraordinar de mare și-a ajutat atâta lume. Ceea ce face pentru oamenii nevoiași are tot respectul și admirația mea”, a mai declarat fostul internațional.