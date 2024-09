Tribunalul Suprem Federal Elvețian este ultima instanță care poate să judece această speță și să pronunțe o decizie definitivă. Echipa de avocați a lui Jordan Chiles a depus chiar înainte de încheierea termenului, un recurs la Tribunalul de la Lausanne.

Gimnasta din SUA este reprezentată de societățile de avocatură Gibson&Dunn din Statele Unite și Homburger din Elveția.

Cabinetul american de avocatură a fost cel care a publicat pe site-ul propriu imagini cu documentele depuse în instanță, fără să anonimizeze adresele complete ale gimnastelor românce Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea, aceasta din urmă revendicând, de asemenea, bronzul olimpic de la sol. În schimb, datele persoanale ale lui Jordan Chiles au fost ascunse, conform normelor GDPR.

Adresele româncelor au fost la vedere pe portalul online al Gibson&Dunn timp de 20 de ore.

„De îndată ce am remarcat această eroare majoră am luat legătura cu societatea de avocați americană și le-am solicitat protejarea datelor cu caracter personal ale gimnastelor noastre. Nu am primit niciun răspuns, dar în scurt timp au anonimizat cele două adrese de domiciliu”, a declarat pentru GSP.ro Sabin Gherdan, avocatul celor două sportive din România.

„Adresele domiciliilor celor două sportive reprezintă date sensibile, cu caracter personal, ce nu pot fi redate public, fiind protejate atât de către Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679, cât și de reglementările de acest tip din SUA. Oricine a accesat acel document de pe site-ul societății de avocatură din SUA, timp de 20 de ore de la publicare, a putut afla care este domiciliul Sabrinei Maneca Voinea și al Anei Maria Bărbosu din România”, a explicat avocatul, care a catalogat eroarea drept una „inadmisibilă”.

„Este inadmisibil, mai ales că vorbim de o speță sensibilă în care a existat foarte mult bullying față de gimnaste, iar una dintre sportive este minoră. Nu pot să înțeleg cum s-a ajuns în această situație, din moment ce astfel de informații trebuie protejate cu strictețe”, a mai spus Sabin Gherdan.

Echipa americană de avocați riscă o amendă de până la 270.000 euro din partea autorităților elvețiene pentru că nu a protejat datele româncelor, mai notează GSP.ro.

La finala probei de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Bărbosu a avut un punctaj de 13.700, medalia de broz fiind a ei pentru câteva secunde. Americanii au depus însă o contestație, în urma căreia Jordan Chiles a primit o zecime în plus la dificultate, iar punctajul ei l-a depășit pe cel al româncei, gimnasta din SUA urcând astfel pe podium.

Ulterior, TAS a decis ca medalia să îi revină Anei Maria Bărbosu, argumentând că sportiva americană a cerut revizuirea punctajului cu patru secunde mai târziu decât prevedea timpul regulamentar.

Totodată, Sabrina Voinea a încheiat proba pe locul 5, cu 13,700 puncte, fiind depunctată pe motiv că a depășit covorul. Ea a pierdut la TAS și a depus recurs la Tribunalul Federal Elvețian, într-o încercare de a obține aceeași medalie de bronz.

În ceea ce privește recursul lui Jordan Chiles la Tribunalul Federal Elvețian, The New York Times notează că apărătorii gimnastei au invocat faptul că TAS nu a ținut cont de probele video care, spun ei, arată că echipa americană a depus la timp contestația. De asemenea, în recurs este invocat un conflict de interese referitor la președintele Comisiei Ad-Hoc de la Paris, Hamid Gharavi, „din cauza legăturilor juridice anterioare cu România”.

Potrivit International Institute of Conflict Prevention and Resolution (CPR), Gharavi este consilier juridic al României în litigiile sale în faţa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) al Băncii Mondiale.

