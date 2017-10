Baschetbaliștii americani care s-au bătut între ei au fost penalizați de club. Ce măsuri a luat CSU Sibiu

Baschetbaliștii americani care s-au bătut între ei au fost penalizați de club. Ce măsuri a luat clubul CSU Sibiu.

CSU Sibiu a pierdut luni seară în deplasarea de la Timișoara, 92-78 (20-20 23-18 20-19, 29-21), meci la care jucătorii americani Pratt și Riley s-au luat la bătaie între ei, fiind cu greu despărțiți de către coechipieri.

Partida a fost sub semnul echilibrului până spre jumătatea ultimului sfert, când gazdele au reușit să se desprindă la 11 puncte. Cu șase minute și jumătate înainte de finele partidei antrenorul Dan Fleșeriu a cerut time-out, iar ceea ce a urmat a lăsat cu gura căscată pe toată lumea. Americanii Pratt și Riley au avut o dispută verbală, care s-a transformat în câteva secunde într-o bătaie în toată regula. Cei doi au fost cu greu despărțiți de preparatorul fizic al lui CSU și ceilalți jucători din lotul lui Dan Fleșeriu.

Arbitrii i-au descalificat pe cei doi americani, iar Sibiul a fost văduvit pe final de meci de serviciile acestora, înfrângerea venind oarecum firesc și după ce Laser a ieșit de pe teren cu cinci greșeli personale.

Conducerea BC CSU Sibiu i-a suspendat marți de la orice activitate a echipei pe cei doi jucători. În plus, BC CSU Sibiu a decis să renunțe la serviciile baschetbalistului De Angelo Riley și aplică o sancțiune financiară drastică jucătorului Moneya Pratt și un ultim avertisment ferm.

”Considerăm că în teren, dar și în afara lui, sportivii care îmbracă tricoul galben-albastru sunt obligați să aibă conduită morală, atitudine profesionistă și să se comporte ca adevărate exemple pentru cei din jur. Orice dispută are limite trasate clar în Regulamentul de ordine interioară al Clubului și în cadrul Regulamentului general de organizare al competițiilor de baschet”, a anunțat clubul, într-un comunicat.

”După consultarea staff-ului tehnic al echipei și discuțiile cu cei doi sportivi implicați, am decis să îi suspendăm pe cei doi jucători din orice activitate a echipei, fie că vorbim de antrenamente sau meciuri. În cazul lui DeAngelo Riley, a cărui conduită este de neacceptat în clubul nostru, am luat decizia de a înceta colaborarea. Monyea Pratt a fost de asemenea sancționat financiar drastic și a primit un ultim avertisment din partea conducerii. Orice altă abatere ulterioară va avea același rezultat ca și în cazul celuilalt sportiv. BC CSU Sibiu este o mare familie și rămâne unită prin valorile pe care le inspiră și le promovează de mai bine de 46 de ani baschetul românesc: performață, competitivitate, spirit de echipă și fairplay, și ne delimităm FERM de orice abatere de la aceste valori. Dincolo de adversitatea sportivă din teren, familia galben-albastră a devenit, de-a lungul timpului, un etalon pentru întreaga suflare baschetbalistică din România, fie că vorbim de oficiali ai clubului, sportivi sau suporteri. Reputația de ”Sibiu-oraș care respiră baschet” s-a clădit în timp, cu multă pasiune, dăruire, muncă asiduă și dorință necontenită de a fi tot mai buni. Nu acceptăm sub nicio formă ca tot ceea ce am clădit împreună să fie călcat în picioare iar incidentul de ieri nu este nici pe departe ceea ce ne definește”, a spus Horațiu Floca, director BC CSU Sibiu.

Foto: Ora de Sibiu