Biletul zilei din tenis, 24 noiembrie. Meciuri tari în Cupa Davis.

Biletul Zilei din tenis, care poate fi găsit și aici, conține recomandări de pariere pentru dueluri din cadrul Cupei Davis. Concret, vom paria pe Lucas Pouille vs David Goffin și Jo-Wilfried Tsonga vs Steve Darcis, ce vor avea loc de la orele 15:00 și 17:0.

Biletul Zilei Tenis 24 noiembrie – cota 3.51

Biletul are o cotă excelentă de 3.51, formată din oferta casei de pariuri Betano. Pentru a o obține, am mizat pe faptul că vom avea peste 38.5 game-uri în Pouille vs Gofiin și peste 36.5 în Tsonga vs Darcis, dat fiind faptul că cele două dueluri se anunță a fi extreme de echilibrate, deschise oricărui rezultat.

Biletul din Tenis este propus de redacția Pontul-Zilei.com, unul dintre cele mai bune site-uri de pronosticuri pariuri din tenis.

Dacă alegi să pariezi la Betano, vei avea parte de următoarele avantaje: