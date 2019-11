Fostul mare jucător de tenis Boris Becker, în cârje la București! “Dați-mi 25 de ani înapoi, un teren de iarbă și aș bate pe oricine”

De Mihai Toma,

“Ar fi putut fi aici, cu noi, dar e în vacanță!”, a dezvăluit Becker, 51 de ani. Germanul care a fost descoperit și lansat de Ion Țiriac a apărut la București în cârje: “Tocmai m-am operat la genunchiul drept, mă mișc mai greu, dar am promis ca vin și iată-mă”.

Recent cooptat in calitate a echipei conducător al tenisului german, Becker a spus ca Halep are un staff complet, în care el nu se vede, care o poate readuce pe româncă pe primul loc mondial: “Halep a fost obosită pe final de sezon. A avut multe meciuri de peste doua ore. O cunosc, suntem prieteni, are inimă mare, poate fi iar lider. Eu conduc tenisul masculin din Germania, sunt mentorul câtorva dintre jucătorii germani de top, stau în preajma echipei de Cupa Davis, dau sfaturi la turneele majore, așa că sunt ocupat, oricum. Dar o iubesc și îi doresc numai bine”.



”O cunosc pe Simona de mult timp, i-am comentat partidele, am văzut-o cum a câştigat Roland Garros anul trecut, iar anul acesta la Wimbledon. Din punct de vedere fizic, nu este cea mai înaltă sau rezistentă, dar este o jucătoare inteligentă. Mă bucur că Darren Cahill este, din nou, antrenorul ei. Darren este unul dintre cei mai buni antrenori din tenis Boris Becker

Neamțul a adăugat: ”În Australia, datorită suprafeței și pentru că este început de an, acolo următorul loc unde o văd capabilă să se impună”.

”O iubesc pe Simona, vorbesc des cu ea, dar nu cred că are nevoie de sfaturile mele. Îi are pe Darren Cahill și pe ceilalți antrenori din staff, are o echipă completă”, a încheiat Becker.

Îndrăgostit de București, unde a jucat mai multe turnee, dar n-a câștigat niciodată, Becker a mărturisit ca e pasionat de șah. Măcar la fel de mult ca de poker: “Jucam șah cu antrenorul meu înainte de meciuri, ma ajuta sa ma concentrez pe ce am de făcut pe teren”.

Câștigător a șase titluri de Grand Șlam, Becker a fost declarat falit anul trecut, după mai multe afaceri nereușite, mai multe dintre trofeele lui fiind scoase la licitație. S-a obținut peste 1.000.000 de euro.

Becker, care a deschis turneul cu câteva mutări contra lui Fabio Caruana, a mărturisit ca idolul lui a fost Bjorn Borg. Nu a putut spune ce jucător a fost cel mai mare “fiindcă fiecare a fost mare in epoca lui”.

Însă e sigur: “Dați-mi 25 de ani înapoi, un teren de iarbă și aș bate pe oricine”.

Printre cei care se vor înfrunta la Stejarii Country Club, la Superbet Rapid & Blitz Chess, se numără Fabiano Caruana (SUA), numărul 2 la nivel mondial, marele rival al lui Magnus Carlsen – campionul en-titre al sportului minții, care este deja calificat cu o diferență semnificativă față de următorii clasați la finala GCT de la Londra. Cu Caruana se vor lupta și Wesley So (SUA), triplu campion național în Filipine, sau Serghei Karjakin (Rusia) care deține recordul pentru cel mai tânăr câștigător al titlului de Mare Maestru, la 12 ani.