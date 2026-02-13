Acest sport implică doi competitori care își prind degetele mari de la picioare și încearcă să-și imobilizeze adversarul, fiind o variantă inedită pentru skandenberg.

Inventat în 1970, origini medievale

Campionatul de Lupte cu Degetele de la Picioare, care are loc în mai multe orașe din Marea Britanie, atrage atât privirile curioșilor, cât și ale pasionaților de competiții neobișnuite.

Sportul își are rădăcinile în 1970, când un grup de prieteni de la pubul Ye Olde Royal Oak Inn, din Staffordshire, a creat un joc pe care „englezii ar putea să-l câștige cu adevărat”.

Regulile sunt simple: doi competitori își prind degetele mari de la picioare peste o placă de lemn și încearcă să-și imobilizeze adversarul, similar cu luptele mâinilor.

După ce un canadian a reușit să învingă toți participanții englezi în 1976, sportul a intrat într-un con de umbră.

Cu toate acestea, în 1994 a fost redescoperit regulamentul original și competiția a fost revigorată de noul proprietar al pubului.

De atunci, luptele cu degetele de la picioare au câștigat popularitate, devenind un fenomen național.

„Michael Jordan al luptelor cu degetele de la picioare”

Astăzi, acest sport are vedete proprii, printre care Alan „Nasty” Nash, considerat un fel de Michael Jordan al luptelor cu degetele de la picioare, fiind cel mai titrat jucător din istorie.

Alan Nash, 65 de ani, din Stoke-on-Trent, are 20 de titluri cucerite în lunga sa carieră.



Toe-tal Destruction, Predator și Toerminator

Alți competitori de renume sunt Ben „Toe-tal Destruction” Woodroffe, campionul actual, și frații Paul „Predator” și Paul „The Toeminator” Beech.

Divizia feminină nu se lasă mai prejos, cu Karen „Kamikaze” Davies dominând competițiile recente.

Spectacol pe rețelele sociale

Interesul pentru luptele cu degetele este în continuă creștere, iar clipurile spectaculoase ale meciurilor, în care concurenții își prind și își răsucesc degetele de la picioare în încercarea de a câștiga, sunt din ce în ce mai populare pe rețelele sociale.

Campionatul European de Lupte cu Degetele de la Picioare va avea loc în această primăvară, la Londra.

