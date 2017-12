Ce spune Simona Halep despre posibilitatea de a câștiga Australian Open 2018. Tradiția spune că cel se impune în Thailanda va învinge la Melbourne.

Halep, 26 de ani, 1 WTA, tocmai a câștigat turneul demonstrativ de la Hua Hin.

Tradiția spune că sportiva care se impune la turneul thailandez va câștiga și Australian Open.

”Am auzit și eu că s-a spus faptul că aș putea câștiga Australian Open (15-28 ianuarie 2018). Dacă nu se va întâmpla, nu va fi vina mea”, a spus Simona, la festivitatea de premiere.

Organizatorii au decis ca festivitatea de premiere să aibă loc imediat după finala mare, dar înainte de finala mică, dintre Konta și Ostapenko (4-2 la momentul redactării știrii). Toate cele patru sportive au fost premiate cu câte un trofeu care să le aducă aminte de Thailanda, dar și cu câte un tablou, cu portretul fiecăreia în parte.

Simona Halep a fost singura ca a primit o pictură abstractă, spre amuzamentul celei mai bune jucătoare din lume, scrie digisport.ro.

Simona Halep este favorita principală la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Totuşi, românca de 26 de ani nu simte că ar avea prima şansă la Melbourne, acolo unde va ajunge cel mai probabil şi Serena Williams.

”Am ajuns de două ori în sferturile de finală acolo, aşa că am şansa mea. Am mai multa încredere după ce am ajuns pe primul loc în lume, dar nu pot spune că sunt favorită să câştig acest Grand Slam. Vreau doar să mă pregătesc, să muncesc din greu şi vom vedea ce se va întâmpla. Nu este niciodată uşor sa revii după o pauză deoarece nu joci tenis timp de trei luni, aşa că va fi destul de greu în primele două luni. Din acest motiv am şi ales să joc la un turneu înainte de debutul la Australian Open”, a spus Simona, pentru BeIn Sports.