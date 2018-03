Ce zice Gică Hagi despre meciul cu FCSB. Managerul Viitorului este încrezător că echipa lui poate da lovitura pe Arena Națională, duminică, de la 20:45.

”Suntem fericiţi, bucuroşi, că pentru al 3-lea an consecutiv am reuşit să intrăm în play-off. E clar că e greu să ne gândim la primele două locuri, pentru că sunt nişte puncte în fată, care la nivelul acesta e greu să văd cum va fi la final. Cu siguranţă că ne vom bate, locul 3 e mult mai aproape pentru noi, mai accesibil. Să participăm la anul, dacă se poate, într-o cupă europeană. O să încercăm să facem un meci extraordinar, am venit cu gândul să câştigăm, să marcăm. O să fie un meci frumos, vom vedea ce rezultat o să fie, sperăm să fim mai iuţi ca ei”.



Gică Hagi spune că l-ar dori pe Gică Popescu la Viitorul, în departamentul administrativ, acolo unde crede că se pricepe cel mai bine.

”Păi Gică, în primul rând, să ştie unde ar putea să muncească, că încă nu ştie unde trebuie. Eu aştept, mi-ar face plăcere deosebită să lucrez cu el, că ştiu că împreună suntem puternici, vom deveni şi mai puternici, şi mai buni, pentru că facem ce am învăţat de mici. Adică de vreo 40 şi ceva de ani. El, cu siguranţă, când vrea, are uşa deschisa. El, pe plan administrativ şi eu, pe plan tehnic. Că el la tehnic chiar dacă zice nu… îi place mai mult administrativul. E mult mai dotat ca mine… pe parte administrativă”, a declarat Gică Hagi.

Patronul Viitorului a fost întrebat şi despre transferul lui Nicolas Popescu, mijlocaş central de 15 ani. Hagi a răspuns amuzat şi spune că Nicolas a avut de unde moşteni dragoste şi calităţile pentru fotbal: ”Armăsarul a fost bun… cred că sămânţa e bună. Şi cred eu că e un băiat inteligent, destul de iute, serios, îi place fotbalul, are talent, eu l-am văzut şi îmi place”.