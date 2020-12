Trei curse de maraton au avut loc în China, duminică, 29 noiembrie, iar la ele au participat 29.000 de oameni: Shanghai (9.000 de alergători), Nanjing (10.000 de alergători) și Chengdu (10.000 de alergători).

Organizatorii au impus mai multe reguli în contextul pandemiei, scrie site-ul news.cgtn.co.

Numărul participanților a fost redus cu o treime față de anii anteriori. Atât participanții, cât și personalul auxilar au fost testați înaintea curselor.

Cei care au călătorit sau au trăit în regiuni cu risc mediu sau ridicat de contaminare au fost convinși să nu ia startul.

Three Marathon tournaments were held in China on Sunday: (1)Shanghai Marathon (9000 runners) (2) Nanjing Marathon(10000 runners) (3) Chengdu Marathon (10000 runners). Another signs show life is gradually returning to normal. The 2020 Wuhan Marathon may be cancelled. pic.twitter.com/ADYMSer3ir

Toți participanții au fost obligați să poarte măști și să păstreze distanța fizică atunci când au ajuns la eveniment.

Participanții au fost obligați să își verifice temperatura și să comunice comitetului de organizare în fiecare zi, timp de 10 zile. Cei care nu au trecut testul de temperatură nu au putut participa la maraton.

Alergătorilor care au terminat cursa și s-au odihnit cel puțin trei minute pentru a-și regla ritmul cardiac la normal li s-au dat măști de protecție, pe care măsurile de prevenire și control COVID-19 le-au impus să le poarte.

Voluntarii au fost pregătiți la linia de sosire pentru a oferi produse igienice pentru dezinfectarea mâinilor și pentru a reaminti alergătorilor să respecte regulile de distanțare socială.

Thousands of people joined the race at the 2020 #chengdu #Marathon in #Qingyang, on Nov. 29, 2020, running through all the historic and cultural landmarks. It was announced in 2019 that Chengdu Marathon became an official candidate race for the Abbott World Marathon Majors. pic.twitter.com/z1vKSJGeGz