Gunn, care concurează sub numele de Raygun, a fost eliminată din competiţia B-Girls după ce a obţinut un punctaj de zero, stârnind atât ridiculizare, cât şi laude pentru stilul ei unic, relatează News.ro.

„Breaking înseamnă originalitate şi a aduce ceva nou… şi exact asta făcea Raygun”, a declarat Martin Gilian în apărarea sportivei, care a fost lăudată şi de prim-ministrul Australiei pentru că „a încercat”.

Breakingul, care a debutat la Jocurile de la Paris, nu figurează în programul Jocurilor Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

În vârstă de 36 de ani, profesoară universitară din Sydney, Gunn a ieşit în evidenţă din aproape toate punctele de vedere în faţa concurenţilor săi, dintre care mulţi au în jur de 20 de ani.

Performanţele sale din timpul celor trei runde de vineri au aprins rapid internetul, utilizatorii creând o mulţime de meme-uri şi parodii video, punând la îndoială totul, de la ţinuta ei, până la calificare.

Gilian – al cărui nume de scenă este MGbility – a declarat că scorul lui Raygun a fost indicativ pentru „sistemul competitiv de evaluare” adoptat de acest sport şi nu ar trebui să fie luat ca dovadă că „s-a descurcat foarte prost”.

Pe lângă faptul că şi-a apărat locul în competiţie, citând succesul ei în calificările pentru Oceania, Gilian a lăudat-o pe Gunn pentru coregrafia ei inovatoare – care a inclus cea mai controversată mişcare a ei, săritul ca un cangur.

„Ea s-a inspirat din mediul înconjurător, care în acest caz, de exemplu, a fost un cangur”.

Gunn – care are o experienţă ca dansatoare de jazz, step şi dans de salon – a folosit un limbaj similar atunci când şi-a explicat performanţa.

„Nu aveam de gând să le înving niciodată pe aceste fete, ele au mişcările dinamice şi puternice, aşa că am vrut să mă mişc diferit, să fiu artistică şi creativă, pentru că doar câte şanse ai într-o viaţă să faci asta pe o scenă internaţională?”.

Duminică, premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că atacurile la adresa lui Gunn nu sunt în concordanţă cu spiritul Jocurilor.

„Jocurile Olimpice sunt despre oameni care participă la sport… şi Raygun a avut o evoluţie bună, bravo ei”, a spus el.

Oficialii echipei şi comunitatea olimpică de breakdance s-au raliat în mod similar în jurul lui Gunn – oferindu-i sprijin pentru sănătatea mintală şi făcând apel la reacţiile negative online.

„Cred că ceea ce s-a întâmplat pe social media cu trolii şi războinicii tastaturii… a fost cu adevărat dezamăgitor”, a declarat sâmbătă Anna Meares, şefa de misiune a echipei la Paris.

„Îmi place la nebunie curajul ei. Îmi place caracterul ei”, a adăugat ea.

Jeff „J-Attack” Dunne, care a reprezentat Australia în competiţia masculină de duminică, şi-a lăudat şi el coechipiera.

„Tot ce ştiu este că a reprezentat bine Australia, iar eu o recunosc şi o respect 100%”, a spus Dunne.

Un dans inspirat din hip-hop, născut în cartierele din New York în anii 70, breaking a fost introdus în programul din acest an ca o modalitate de a atrage un public mai tânăr la Jocuri.

Dar unii critici spun că nu ar fi trebuit să fie inclus niciodată, din cauza naturii organice a genului, care nu se potriveşte neapărat competiţiei organizate.

