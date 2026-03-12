Se anunță zile pline de emoție și strategie, în care talentul piloților, tehnologia de ultimă generație și deciziile echipelor vor transforma fiecare tur într-un moment intens pentru fani.

Cursa și calificările se văd pe Antena 3

Cursa de duminică, programată de la ora 9.00, dar și calificările și cursa de sprint vor putea fi urmărite pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Etapa din China aduce și primul weekend cu sprint din acest sezon. Considerat unul dintre cele mai spectaculoase circuite din calendarul competiției, traseul de la Shanghai este renumit pentru duelurile la limită și pentru răsturnările de situație care pot schimba clasamentul în doar câteva secunde.

Primul Mare Premiu al Chinei s-a desfășurat în 2004, atunci când Michael Schumacher a stabilit cel mai bun timp pe circuitul din Shanghai. În ediția de anul trecut, Oscar Piastri a reușit să câștige cursa principală, în timp ce Lewis Hamilton s-a impus în cursa de sprint.

Weekendul de cursă vine după startul spectaculos al sezonului, în care George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei. Competiția promite noi momente tensionate, fiecare tur putând aduce schimbări importante în clasament.

Monoposturile de Formula 1 vor atinge viteze impresionante, iar fiecare depășire va fi rezultatul unei combinații perfecte între curaj, precizie și strategie. Fanii motorsportului așteaptă cu nerăbdare să afle cine va trece primul linia de sosire pe circuitul din Shanghai.

Programul Marelui Premiu din China 2026

Vineri, 13 martie 2026:

antrenamente: ora 5.30 – AntenaPLAY

calificări pentru sprint: ora 9.30 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Sâmbătă, 14 martie 2026:

cursa de sprint: ora 5.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

calificări pentru cursă: ora 9.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 15 martie 2026:

cursa: ora 9.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

