Colțul României de pe „Centenario”. „Libertatea” a descoperit la Montevideo „urmele” naționalei noastre care a participat la Campionatul Mondial din 1930.

O poză și un ziar. Atât s-a mai păstrat de pe urma celor care au plecat cu celebrul vas „Conte Verde” spre cea mai tare aventură a naționalei noastre.

În timp ce alții se pregătesc de participarea la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, noi ne hrănim cu amintirile. România a fost, se știe, prima echipă națională din Europa care a răspuns invitației de a traversa Atlanticul la prima ediție a Cupei Mondiale, cea din Uruguay, din 1930.

Poveștile cuprinse în volumul „Și noi am fost pe Conte Verde”, una dintre capodoperele lui Ioan Chirilă, au fost gustate de peste 30 de ani (cartea a apărut în 1983) de generații de microbiști.

La 87 de ani de la acea aventură a tricolorilor, reporterul „Libertatea” a descoperit în „burta” legendarului stadion „Centenario”, acolo unde este „Museo del Futbol”, colțul rezervat alor noștri.

Dintr-o poză ne zâmbesc componenții delegației României: Rudolf Wetzer, Emerich Vogl, Ladislau Raffinsky, Ion Lăpușneanu, Adalbert Deșu, etc., plus antrenorul Costel Rădulescu, care a oficiat și ca arbitru asistent (la meciurile Argentina – Franța 1-0, Argentina – Mexic 6-3). Iar jos este așezat un ziar „El Diario”, în care se scria pe prima pagină despre România.

Colțul României de pe „Centenario”. Tricoul căpitanului naționalei Peru

Fiecare națională dintre cele 13 participante la prima ediție a turneului final are destinat câte un colț egal. Și exponatele nu diferă foarte mult. Doar Peru, echipa care ne-a fost primul adversar la Cupa Mondială din 1930, și pe care am bătut-o cu 3-1, are ceva special.

E tricoul original al căpitanului Antonio Maquilon, care n-a jucat împotriva tricolorilor, ci a fost pe teren doar în partida Argentina – Peru, scor 1-0.

În muzeu, există exponate pe care orice colecționar de suveniruri de fotbal ar da o avere. Ghetele cu care Roberto „Chueco” Figueroa a marcat primul gol în finala Jocurilor Olimpice de la Amsterdam, din 1928, Uruguay – Argentina, scor 2-1.

Un tricou și ghetele lui Hector Scarone, cel care a marcat al doilea gol în partida Uruguay – România, scor 4-0, tot la turneul final din 1930.

Nu putea lipsi nici un colț dedicat lui Hector „Manco” Castro, singurul jucător fără o mână (de fapt, fără pumnul mâinii drepte, retezat din încheietură) care nu numai că a jucat la un turneu final, dar a marcat ultimul gol în finala din 1930, Uruguay – Argentina, scor 4-2.

Colțul României de pe „Centenario”. Pele, Vava, Maradona și statuia lui Ghiggia

Alte piese de excepție sunt tricouri purtate de brazilienii Vava și Pele, la Mondialul din 1958, de Maradona, la turneul final din 1986.

Uruguayenii fac însă, mai degrabă, o reverență imaginară în fața tricoului căpitanului Obdulio Varela, „El Negro Jefe”, purtat în celebrul meci din 1950 de pe Maracana, Brazilia – Uruguay, scor 1-2, care a consfințit a câștigarea celui de-al doilea titlu mondial de către naționala celestă.

Vizitatorii mai pot vedea și valiza de lemn pe care a folosit-o medicul Uruguayului la turneul final din 1950, dar și mingea cu care s-a jucat „Meciul Secolului”, Ungaria – Uruguay 4-2, la Lausanne, la ediția din 1954.

La ieșirea din muzeu pe fiecare vizitator îl „așteaptă” statuia lui Alcides Edgardo Ghiggia, omul care în 1950 a „îndoliat” 200.000 de spectatori pe „Maracana” cu golul care a stabilit altă „rută” pentru trofeul Cupei Mondiale, înspre Montevideo.

Ghiggia parcă vrea să bată „cuba” cu toată lumea care iese din acest spectaculos „Museo del Futbol”, dar, de fapt, aceasta a fost expresia lui imediat după golul carierei sale.

Vizita se încheie, ca la aproape orice muzeu, într-un magazin. Și fiindcă acolo sunt de vânzare tot felul de albume cu obiectele din interior, gazdele au avut „grijă” să-și apere afacerea. În muzeu, fotografiatul nu e interzis, dar luminile au fost în așa mod amplasate încât să „strice” orice poză.

Stadionul „Pocitos” a dispărut din 1933

Situat într-o zonă exclusivistă a orașului Montevideo, în „Parque Battle”, stadionul „Centenario” a fost construit în câteva luni ale anului 1930. La primul mondial s-au mai jucat meciuri și pe „Estadio Gran Parque Central”, „casa” clubului Nacional, și pe „Pocitos”.

Acesta este stadionul unde România a susținut primul joc de la Mondialul din 1930, cel cu Peru, câștigat de tricolori cu 3-1. Chiar dacă din „Parque Battle” se intră direct în alt cartier exclusivist numit chiar „Pocitos”, arena cu acest nume nu mai există din 1933, când a fost dărâmată!

Lângă „Centenario” mai există un stadion vechi, „Parque Luis Mendez Piana”, arena clubului Miramar Misiones, din ligile inferioare.

