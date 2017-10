Marian este învățăcel, de un an, la Palatul Copiilor, secția canto popular și a început să aibă mici apariții în spectacole. Primii pași în muzică i-a făcut la biserica din Breaza, în timpul slujbelor ținute de preotul Lilian Stănescu, cel care de mulți ani îl are sub tutelă pe Marian. Și-a modelat vocea și atitudinea scenică, în vacanța de vară, sub îndrumarea rapsodului arădean Ghiță Onofrei iar acum vrea să intre la Școala Populară de Artă.

”Este visul meu să cânt muzică populară și cu ajutorul unor oameni dragi din viața mea simt că îl voi vedea împlinit. Deja am cântat în câteva spectacole și voi munci mult să ajung undeva sus”, spune Marian Ursea.

În 2012, când avea numai 10 ani, Marian a primit un ajutor nesperat de la Becali. Micuțului i-a fost dăruită o gospodărie pe care latifundiarul din Pipera a cumpărat-o cu 17.000 de euro, consemnează stiridebuzau.ro.

Gigi Becali a fost impresionat de povestea de viață a lui Marian. Tatăl lui s-a spânzurat, mama l-a abandonat și a rămas în grija bunicii alături de care locuia într-un bordei de pământ, pe jumătate distrus.

Pentru că a rămas singur pe lume după ce bunica a murit, lui Marian i-a mai rămas alături doar bona plătita de afaceristul din Pipera.