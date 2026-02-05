Joi, în penultima zi a ștafetei, tehnicianul român a purtat flacăra olimpică pe un segment al traseului din zona istorică a Pieței SantAmbrogio din Milano.

Cristi Chivu a făcut parte dintr-un grup select de personalități din sport și cultură. Alături de el au alergat figuri emblematice ale Italiei, precum tenismenele Flavia Pennetta (campioană la US Open 2015) și Francesca Schiavone (câștigătoare la Roland Garros 2010), dar și Alberto Cova, campion olimpic la 10.000 m în 1984.

Totodată, din echipa lui Cristi Chivu a mai făcut parte și președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio.

L’accensione della torcia olimpica per Cristian Chivu, in mezzo alle richieste piuttosto ambiziose dei tifosi @fcin1908it pic.twitter.com/VSq61EVgn7 — Daniele Mari (@marifcinter) February 5, 2026

Anvergura internațională a evenimentului a fost subliniată de prezența legendarului snowboarder american Shaun White.

Ștafeta a fost completată de personalități din afara sferei sportive, precum celebrul chef Carlo Cracco și artistul Mahmood.

Participarea lui Chivu, anunțată pe 23 ianuarie

Participarea lui Cristi Chivu fusese anunțată oficial de clubul Inter încă din 23 ianuarie, înaintea victoriei categorice din Serie A împotriva celor de la Pisa (6-2).

Clubul Inter Milano a anunțat că antrenorul Cristi Chivu va purta torța olimpică. Foto: Internazionale Milano

Românul nu a fost singurul reprezentant al culorilor nerazzurre; marți, torța a fost purtată de Javier Zanetti, vicepreședintele clubului și jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria echipei.

Finalul ștafetei

În ultima zi a traseului, vineri, torța va ajunge la rivalii de la AC Milan. Zlatan Ibrahimovic, fostul star suedez și actual consilier al conducerii „rossonerilor”, va prelua ștafeta, alături de fosta înotătoare Federica Pellegrini și schioarea franceză Tessa Worley.

Flacăra va face un tur la arena de hochei din cartierul Santagiulia și își va încheia periplul în Darsena, pe apă, purtată de Antonio Rossi, chiar înainte de ceremonia de deschidere programată pentru ora 21:00.

Tradiția românească la Olimpiadă: De la Sena la Milano

Momentul solemn al lui Cristi Chivu amintește de o altă imagine iconică pentru sportul românesc, petrecută acum doi ani la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris.

Atunci, legendara Nadia Comăneci a purtat torța într-o ambarcațiune pe Sena, alături de giganți precum Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.

Presa internațională a elogiat atunci postura impecabilă a gimnastei române. „Doar Nadia Comăneci a părut netulburată în timp ce barca se clătina”, nota publicația The Guardian, subliniind echilibrul perfect al multiplei campioane olimpice.

Jocurile Olimpice Milano-Cortina vor avea loc între 6 și 22 februarie 2026, în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo. România va fi reprezentată de 29 de sportivi.

