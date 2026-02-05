Despre Jocurile Olimpice de Iarnă

Jocurile Olimpice de Iarnă reprezintă una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale, fiind dedicate sporturilor care se desfășoară pe zăpadă și pe gheață. Ele au loc o dată la patru ani și sunt organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic. Scopul lor este de a reuni cei mai buni sportivi ai lumii în discipline specifice sezonului rece, precum schiul, patinajul sau hocheiul pe gheață.

Primele Jocuri Olimpice de Iarnă au avut loc în anul 1924, la Chamonix, în Franța sub numele de Săptămâna Inernațională a Sporturilor de iarnă. Succesul evenimentului a dus rapid la recunoașterea lor oficială ca o competiție separată. Până în anul 1992, Jocurile Olimpice de Iarnă și cele de Vară se desfășurau în același an, însă din 1994 s-a introdus sistemul de alternare, astfel încât cele două competiții să aibă loc la doi ani distanță una de cealaltă.

România a fost reprezentată în premieră la Jocurile Olimpice de Iarnă la Saint Moritz 1928. Din delegația tricoloră au făcut parte 17 sportivi, care au participat doar în competițiile masculine, la bob și patrulă militară, precursorul biatlonului.

Dimensiunea Jocurilor Olimpice de Iarnă a crescut enorm. La edițiile recente participă peste 3.000 de sportivi din mai mult de 90 de țări, iar competițiile sunt urmărite de sute de milioane de oameni din întreaga lume.

În ceea ce privește performanțele istorice, Norvegia este cea mai de succes națiune din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, având cele mai multe medalii câștigate. Germania, Statele Unite, Canada și Rusia se numără și ele printre marile puteri ale sporturilor de iarnă.

Unul dintre cele mai impresionante recorduri aparține sportivei norvegiene Marit Bjorgen, care este cea mai titrată atletă din istoria Jocurilor de Iarnă, cu 15 medalii olimpice obținute la schi fond.

Unde se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 se desfășoară, așa cum spune și numele, în nordul Italiei. Va fi a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă și a patra competiție olimpică găzduită de Italia, după edițiile de iarnă de la Cortina d’Ampezzo din 1956 și Torino din 2006 și Jocurile de vară de la Roma din 1960. Evenimentele Jocurilor din 2026 vor avea loc în principal în orașul Milano (Milano) și în stațiunea montană alpină Cortina d’Ampezzo, dar și în alte locații.

Milano-Cortina 2026 este prima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă care funcționează cu adevărat ca un eveniment multi-teritorial, evenimentele fiind răspândite pe o suprafață geografică foarte mare, incluzând orașe și regiuni alpine, și nu se desfășoară exclusiv într-un singur oraș gazdă.

Mai exact, Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 vor avea loc în opt locuri răspândite în nordul Italiei, o regiune renumită ca destinație pentru sporturi de iarnă datorită proximității sale față de Alpi.

Locații de competiție

Milano, capitala provinciei Milano și a regiunii Lombardia, va găzdui ceremonia de deschidere pe stadionul San Siro, cel pe care joacă cluburile profesioniste de fotbal AC Milan și Inter Milano.



Cortina d’Ampezzo va găzdui probe feminine de schi alpin, curling și alunecare (bob, skeleton și sanie). Mai multe facilități și pârtii care au fost folosite la Jocurile din 1956 sunt reamenajate pentru 2026.

Rasen-Antholz, un oraș care se învecinează cu Austria și situat la aproximativ 370 km de Milano, va găzdui probe de biatlon.

Bormio, un oraș aflat la aproximativ 200 km de Milano, va găzdui schi alpin masculin și noul sport adăugat, schi-alpinism.

Livigno, un oraș din valea superioară Valtellina și la aproximativ 230 km de Milano, va găzdui snowboarding și schi freestyle.

Predazzo, un oraș aflat la aproximativ 320 km de Milano, va găzdui sărituri cu schiurile și combinata nordică.

Tesero, lângă Predazzo, va găzdui schi fond și combinata nordică.

Verona, capitala provinciei Verona și situată în regiunea Veneto, va găzdui ceremoniile de închidere în Arena Verona, al treilea cel mai mare amfiteatru roman supraviețuitor din Europa, arată britannica.com.

Când se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfășura oficial între 6 și 22 februarie 2026. Competițiile sportive încep chiar înainte de ceremonia de deschidere, cu unele probe preliminare de curling și hochei pe gheață, în 4–5 februarie, dar calendarul oficial al probelor este între 6 și 22 februarie.

Ceremonia de deschidere este programată pe 6 februarie 2026, la San Siro Stadium din Milano, marcând începutul oficial al Jocurilor, urmată de peste două săptămâni de întreceri în sporturi de iarnă precum schi alpin, patinaj artistic, hochei, snowboarding, biatlon și multe altele.

Ceremonia de închidere va avea loc pe 22 februarie 2026, la Arena Romană din Verona, într-un cadru istoric care marchează încheierea competițiilor olimpice din această ediție.

Programul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026

Vineri 6 februarie 2026 – Ceremonia de deschidere – Milano (San Siro)

7–15 februarie 2026 – Schi alpin – Cortina dAmpezzo și Bormio

7–21 februarie 2026 – Hochei pe gheață – Milano

8–16 februarie 2026 – Patinaj artistic și patinaj viteză/short track – Milano

9–17 februarie 2026 – Snowboarding și schi freestyle – Livigno

10–18 februarie 2026 – Curling – Cortina dAmpezzo

12–20 februarie 2026 Bobsleigh și Skeleton – Cortina dAmpezzo Schi fond, combinată nordică și sărituri cu schiurile Val di Fiemme (Predazzo și Tesero) – probe nordice Biatlon – Anterselva (Antholz)

22 februarie 2026 – Duminică – Ceremonia de închidere – Verona (Arena Romană)

Programul complet al Jocurilor Olimpice de iarnă 2026

În programul complet al Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 sunt 116 probe la 16 sporturi de iarnă, de la schi alpin și hochei pe gheață la patinaj artistic, snowboarding, bobsleigh, sanie, curling și biatlon, cu peste 3.500 de sportivi așteptați din aproximativ 90 de țări.

Sursa – olympics.com.

29 de sportivi români vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva – 6 sportivi (1 feminin, 4 masculin)

Anastasia Tolmacheva,

George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina- 4 sportivi + 1 rezervă (masculin)

Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano – 1 sportiv (feminin)

Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina- 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)

Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu

Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo- 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)

Daniela Toth, Delia Folea,

Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)

Sofia Moldovan,

Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo- 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)

Delia Reit,

Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno- 2 sportive

Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

În premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice, deoarece întrecerile se vor desfășoară în regiuni aflate la distanțe mari, vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Pedrazzo.

În aceste condiții, România a desemnat-o purtător de drapel la Milano pe Julia Sauter (patinaj artistic).

La Livigno, delegația Team Romania va fi conndusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care vor deschide defilarea pentru România vor fi Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond).

La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației tricolore, Mihai Tentea (bob) va fi portdrapel, în timp ce de la sanie, Raluca Strămăturaru este sportivul reprezentativ ajuns la 5 ediții de Jocuri, arată Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Andrea Bocelli și Mariah Carey vor cânta în deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026

Ceremonia de deschidere va include o serie de artiști italieni și internaționali de renume, printre care Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli și mulți alții.

Andrea Bocelli, în vârstă de 67 de ani, obișnuiește să susțină spectacole la marile evenimente sportive. Pe lângă ceremonia de închidere de la Torino, din 2006, el a susținut concerte la deschiderea turneului de fotbal EURO-2020, la o finală a Ligii Campionilor și la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de fotbal ediția 2026, desfășurată luna trecută la Washington.

Mascota Jocurilor Olimpice din 2026

Mascota Jocurilor Olimpice din 2026 este o hermină albă pe nume Tina. O hermină maro, Milo, este mascota Jocurilor Paralimpice ulterioare, care vor avea loc între 6 și 15 martie. Acestea două sunt însoțite de șase personaje inspirate de ghiocei și numite ”The Flo”. Motto-ul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina este „ITs Your Vibe” „IT” făcând referire la țara gazdă.

