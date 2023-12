„Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul. Dezamăgirea e mare. Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională, dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic”, a declarat Cristina Neagu.

Sportiva a precizat că această decizie a fost luată înaintea Campionatului Mondial, unde spera ca România să prindă un loc care să-i ofere șansa, în recalificări, de participare la JO 2024.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Cristina Neagu va continua să joace doar la echipa de club, CSM București.

„M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut. Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi), și tot am terminat pe locul 12”, a afirmat Cristina Neagu.

Cifrele unei sportive de excepție

Singura handbalistă din istoria acestui sport desemnată cea mai bună jucătoare a lumii de patru ori, în 2010, 2015, 2016 și 2018, Cristina Neagu a evoluat 17 ani în naționala României, cu care a obținut bronzul mondial în 2015 și pe cel european, în 2010.

Sportiva de 35 de ani a prins șapte Campionate Mondiale, unde a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri pentru reprezentativa României.

Din anul 2016 căpitan al echipei naționale a României, Cristina Neagu se poate lăuda cu titlul de golgheter all-time al Campionatului European, atât la categoria feminină cât și la cea masculină, cu 303 goluri.

În 2010, a fost declarată cea mai bună marcatoare a Campionatului European, cu 53 de goluri.

Desemnată cea mai bună sportivă din România în 2015, Cristina Neagu a fost aleasă cea mai bună handbalistă română în 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 și 2018.

