„Creșteți, vă înmulțiți și stăpâniți pământul!”. Într-un document programatic, Patriarhia Moscovei anticipează Rusia antioccidentală, cu 600 de milioane de locuitori 

Cert este că textul confirmă nu doar sprijinul necondiționat al BO Ruse față de războiul din Ucraina, ci și propria derivă spre un naționalism mesianic, antioccidental, desprins din doctrina eurasianică promovată de Alexandr Dughin. Ortodoxismul nuclear de la Kremlin a intrat în metastază geopolitică.

Punctul 1 declară „operațiunea militară specială” drept război sfânt, „purtat pe pământurile din sud-vestul Rusiei din 2014” pentru a respinge globalismul și Occidentul „satanic”. Jihadul kirilian susține că întreaga Ucraină aparține lumii ruse și trebuie cu orice preț ferită de controlul „unui centru extern ostil Rusiei”.

Punctul 2 ne oferă definiția „russki mir”. Ea nu coincide granițelor actuale ale Federației Ruse și nici măcar „Rusiei istorice Mari”, ci se întinde „în întreaga lume”, incluzându-i pe toți cei pentru care „tradiția rusă, sanctuarele civilizației ruse și marea cultură rusă reprezintă cea mai înaltă valoare și sensul vieții”. Misiunea globală a Rusiei este aceea de a proteja planeta de principiul malefic al hegemoniei occidentale.

Punctul 3 ne oferă un rezumat de politică externă. Rusia trebuie să fie axul euro-asiatic al unei lumi multipolare. Ea e compusă din toți rușii – mari, mici și bieloruși – ca ramuri ale unei singure națiuni, care acoperă întregul grup etnic al slavilor răsăriteni. Ar trebui ca această „realitate” să fie reflectată în Constituția și legislația unei patrii unice. Lumea rusă e gata să-i primească și pe toți străinii loiali Rusiei, gata să se integreze în ea la nivel lingvistic și cultural.

Punctul 4 atacă problema demografică. Statul trebuie să scutească de datorii ipotecare și bancare toate familiile care fac patru copii, iar angajatorii au datoria să favorizeze asemenea familii, prin prime și compensații. Pe urmele lui Mendeleev, statul rus trebuie să dezvolte cultul familiei, să penalizeze legal avortul, să implementeze politici pronataliste, prin proiecte-pilot regionale, extinse ulterior la nivel federal. Ideal ar fi ca populația Rusiei unite să ajungă la 600 de milioane de locuitori, toți ruși 100%, bob numărat…

Restricții pentru imigranții care nu vorbesc rusă

Punctul 5 se ocupă de limitarea migrației. Imigranții care nu vorbesc bine rusă (și „nu sunt capabili de integrare”) fură locurile de muncă ale rușilor, formează ghetouri în marile orașe și clocesc focare de terorism. „Codul migrației” și Codul penal necesită o revizuire chemată să înăsprească pedepsele pentru infracțiunile comise de străini. Totodată se reclamă „condiții care să favorizeze repatrierea în masă a compatrioților” (care au fugit din raiul putinist).

Punctul 6 cere ca programele educaționale „să fie curățate de concepte și atitudini ideologice distructive, inspirate de paradigmele euro-americane, corupte și corupătoare. Științele sociale și umane trebuie epurate de metode și concepte occidentale, pentru a deveni compatibile cu „viziunea rusă suverană asupra lumii”. Printr-un „audit” complex, tot ce se predă în școală va fi eliberat de „modelele internaționale” și criteriile de evaluare impuse de Occident.

Punctul 7 abordează „dezvoltarea urbană și spațială”. În locul celor 16 metropole trebuie să apară 1000 de orașe medii și mici, dispuse uniform pe teritoriul Federației, care să ofere case familiale numai bune pentru procreație. Nu vrem zgârie-nori, ci „o țară joasă, uniform populată”. „Viața pe propriul tău pământ, în condiții favorabile (…) ecologic, în propria ta casă (…) unde poți să întemeiezi o familie, poți naște și crește trei sau mai mulți copii, ar trebui să devină o întruchipare vizibilă a lumii ruse.”

Punctul 8 descrie imperativul unei economii suverane și eficiente, bazată pe controlul deplin al propriului sistem monetar, precum și pe dezvoltarea rapidă a industriilor și noilor tehnologii” (rusești).

Câteva comentarii finale. B.O. Rusă devine nu doar goarna propagandistică a regimului controlat de Putin, ci fabrica lui de politici publice nataliste, eugeniste, rasiste, xenofobe și etnocentrice. Precum în Germania nazistă și Uniunea Sovietică stalinistă, știința, educația, familia, planificarea urbană și economia sunt brutal etatizate și aliniate dogmelor unei societăți totalitare, sub controlul absolut al partidului-stat. „Russki mir” trebuie să fie autosuficientă și separată de Occidentul „satanic”… pereat mundus. Ce poți să mai spui, văzând cum o asemenea distopie este oficial asumată, în plin secol 21? Good luck with that!

