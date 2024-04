Mai sunt doar șapte săptămâni până la marele final al sezonului 3 din Lia – soția soțului meu”, însă proiectul a trecut deja la etapa următoare, căci au început filmările pentru următorul sezon. „Nu ȋmi vine să cred că se fac deja doi ani de când am pornit această poveste frumoasă numită Lia.

Însă orice poveste trebuie să aibă și un final! Deși atunci când am pornit la drum cu acest proiect am creionat trei sezoane, când am văzut cu toţii cum a fost primit, ni s-a cerut și un al patrulea sezon. Echipa de scenariști a creionat povești fascinante, pline de suspans și farmec, care sperăm să le placă la fel de mult și telespectatorilor noștri.

„Cine ar fi crezut că vom purta povestea de-a lungul a patru sezoane?”

O să ȋmi lipsească enorm acești actori minunaţi de care sunt foarte mândră, actori care, alături de o echipă pe care deja o pot numi familie, v-au adus un serial așa cum doar am visat la ȋnceput! Vă mulţumim că ne sunteţi alături și vă promit că finalul va depăși toate așteptările!”, a dezvăluit producătoarea Ruxandra Ion.

La rândul lor, scenariștii proiectului, Bianca Mina și Radu Grigore spun: „Cine ar fi crezut că vom purta povestea de-a lungul a patru sezoane? Dacă publicul nu și-ar fi dorit să ȋi mai vadă pe Lia și Petru, dacă n-ar fi fost curioși până unde pot să meargă Alice sau Gianni, ȋn ȋncercările lor disperate de a-i ȋmpiedica pe Lia și Petru să fie fericiţi, nu am fi fost aici. De asta am acceptat provocarea de a continua povestea celor doi. Vreţi să vedeţi dacă iubirea ȋnvinge? Atunci trăiţi alături de noi cel mai intens sezon! Ultimul capitol al unei povești de iubire unice!”.

Ana Bodea, noi declarații despre serialul „Lia – soția soțului meu”

Ana Bodea, actriţa care ȋi dă viaţă Liei, ȋn fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, dezvăluie: „Sezonul 3 a fost unul plin de încercări, atât pentru personajul pe care îl interpretez, cât și pentru mine, ca actriță. Am avut secvențe inimaginabil de grele, pline de suspans, tensiune și emoție. Pot spune cu bucurie că am reușit, cu ajutorul colegilor, să îl ducem la bun sfârșit și sunt mândră de ce am reușit, ca echipă.

Abia aștept să văd reacțiile telespectatorilor și să le aduc bucurie, suspans și emoție în suflete prin meseria pe care mi-am ales-o! Sunt convinsă că așteaptă cu nerăbdare să ne urmărească povestea, care va fi cel puțin interesantă ca până acum. Le promitem dragilor noștri telespectatori un sezon patru de neuitat”, ȋn vreme ce Ştefan Floroaica, interpretul lui Petru, completează: „Au trecut doi ani minunaţi, doi ani ȋn care ne-am setat ceasurile ȋmpreună, pe platoul de filmare.

Sunt mai mult decât recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc prin prisma acestei poveșţi captivante. Cât despre sezonul patru, wow, nici nu știu ce aș putea spune mai mult decât faptul că este de neratat!”. Sezonul patru va fi unul cu adevărat intens și pentru Ioana Blaj, cea care o aduce pe micile ecrane pe Alice:

„Vă spun doar atât, sezonul acesta Alice s-a autodepășit. Aș vrea să vă spun că sezonul trei e cel mai tare, dar nu pot…pentru că ceea ce vă așteaptă în sezonul patru e peste așteptările oricui. Sper să nu ratați niciun moment. De fapt sunt sigură ca nu o să puteți! Vă mulțumim că rămâneți aproape de noi în fiecare joi!”.

