Alin Nica, acuzat că a cerut să intre în PSD după ce Simonis a devenit candidatul PNL-PSD la CJ Timiș. Ce spune fostul liberal

„Îi reamintesc domnului Nica faptul că a fost unul dintre vicepreşedinţii PNL care au votat alianţa de guvernare cu PSD. A votat şi lista comună de europarlamentare. Vă spunea dumneavoastră în urmă cu trei săptămâni că e exclus ca PNL să îl susţină pe Simonis, dar dacă PSD îi susţine pe dânsul şi pe Nicolae Robu, citez, acceptăm sprijinul”, a spus Alfred Simonis, citat de news.ro.

El a susținut că fostul liberal Nica l-a abordat direct și prin intermediari ca să fie primit în PSD, după ce PNL a refuzat să îl susțină pentru al doilea mandat la CJ Timiș.

„Când s-a decis că cel care va candida la preşedintia CJ Timiş să fie din partea PSD, domnul Nica m-a abordat direct pe mine şi prin intermediari, să îl primim în PSD. A promis că aduce 15-17 primari”, a afirmat Simonis.

Alfred Simonis şi-a anunţat oficial luni, 8 aprilie, candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiș la alegerile din 9 iunie, susținut de coaliția PSD-PNL.

Nica: Șantajul și mizeria politică sunt la final

Actualul președinte al CJ Timiș, Alin Nica, a replicat, pentru Libertatea, că Alfred Simonis „își începe campania, așa cum ne așteptam, aruncând în zona publica dezinformari și jumătăți de adevăr”.

„Partea adevărată a declarațiilor PSD-iste este că am avut o discuție cu domnul Simonis în perioada în care conducerea PNL de la București se pregătea să îi ofere pe tavă organizația PNL Timiș lui Simonis. Le-am spus atunci colegilor de la Bucuresti că, dacă cineva vrea să vândă organizația PNL, aceia ar trebui să fie PNL-iștii din Timiș. Și am continuat spunând că mai degrabă îmi tai o mână decât să am o astfel de colaborare cu PSD-iștii. Continuarea ori nu a ajuns la domnul Simonis, ori nu vrea să o spună”, a adăugat el.

„Dacă chiar crede că eu m-am gândit măcar o clipă să merg la PSD, încep să îmi pun întrebări în privința nivelului său de inteligență”, a mai afirmat Alin Nica pentru Libertatea.

El a mai spus că este vorba despre „aceleași metode mârșave cu care ne-am obișnuit” și a susținut că „vor urma și alte atacuri”, dar că „șantajul și mizeria politică sunt la final” pentru că „Alianța Dreptei Unite aduce în fața oamenilor o politică îndreptată spre cetățean, curată și corectă”.

Alin Nica a trecut la partidul lui Ludovic Orban

Alin Nica își dorea al doilea mandat de preşedinte al CJ Timiş din partea PNL, dar PSD-PNL au decis să îl sprijine pe social-democratul Alfred Simonis, iar liberalii să dea candidatul la Primăria Timișoara.

Prin urmare, după ce s-a opus alianței electorale PNL-PSD din județ, Nica a fost demis de la șefia PNL Timiș de către partidul condus de Nicolae Ciucă și atunci a trecut la partidul condus de Ludovic Orban, Forța Dreptei.

Ludovic Orban și Alin Nica. Foto: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO / Hepta

