Steaua – U Cluj, derby-ul Ligii Naționale de baschet masculin. Se dispută sâmbătă, de la ora 20.00. CSU Sibiu a trecut de SCM Craiova, în uvertura etapei a 8-a.

BC CSU Sibiu a învins, în vineri seară, pe SCM U Craiova într-o atmosferă de vis, scor 108-90 (35-24, 19-22, 24-25, 30-19).

Gazdele au condus tot meciul și, deși adversarul a avut momente în care s-a apropiat pe tabelă, de fiecare dată sibienii ua dat replica și și-au conservat avantajul.

”A fost un meci mai greu decât o arată scorul. În sfertul al treilea au reușit să vină peste noi. Am început destul de bine , cel puțin în atac. Știam că SCM Craiova este o echipă care este foarte greu de ținut sub media lor de puncte. Am reușit totuși să îi ținem sub 95 de puncte, i-am ținut la 90. Îi felicit pe jucătorii mei, pe câțiva dintre ei care sunt și accidentați și au făcut un efort să joace și, până la urmă, le-a ieșit jocul”, a spus Dan Fleșeriu, la finalul partidei.

Liga Națională de baschet masculin, etapa a 8-a

CSU Sibiu – SCM Craiova 108-90

Sâmbătă

19.00 Poli Iași – Timba Timișoara

19.30 BC Mureș – BC Pitești

20.00 Dinamo – Phoenix Galați

20.00 Steaua – U Cluj

Luni

18.00 CSM Oradea – BC Timișoara

CLASAMENT, AICI.