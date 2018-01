Cupa Franței 2018. Nantes, Marseille și Granville, echipa românului Sorin Cucu, în optimi. Lyon a învins pe terenul lui Monaco

Cupa Franței 2018. Încep 16-imile de finală. Nantes și Marseille joacă azi. Monaco – Lyon, meciul fazei.

Granville, formația românului Sorin Cucu, evoluează contra lui Concarneau, și are șansa să ajungă în optimi.

Miercuri, 24 ianuarie

19:30 Biesheim – Grenoble 2-2 (1-1, 1-0). 0-3 după loviturile de departajare

19:30 Montpellier – Lorient 4-3

19:30 Paris SG – Guingamp 4-2

PSG continuă să surprindă pe piaţa transferurilor. Dacă până acum şeicii au uimit pe toată lumea cu sume uriaşe investite în transferuri, de această dată, se pot mândri cu o mutare cel puţin surprinzătoare. Liber de contract, după ce a fost dat afară de Al Jazira, Lassana Diarra a semnat pe un an şi jumătate cu PSG. În vârstă de 32 de ani, fostul jucător de la Real Madrid, Chelsea sau Marseille, a făcut vizita medicală, iar acum a fost prezentat oficial la PSG.

19:30 Saint-Lo – Les Herbiers 1-2

19:30 Tours – Metz 1-2 (0-0, o-o), după loviturile de departajare!!!

19:30 Troyes – St Etienne 4-3 (1-1, 1-0), după loviturile de departajare

22:05 Monaco – Lyon 2-3 VIDEO



Joi, 25 februarie

22.00 Strasbourg – Lille

Marți, 23 ianuarie

19:30 Bourg Peronnas – Toulouse 0-2

19:30 Canet Roussillon – Caen 1-1, 3-4 lov.de dep.

19:30 Chateauroux – Chambly 1-1, 3-4 lov. de dep.

19:30 Colomiers – Sochaux 1-2

19:30 Granville – Concarneau 3-2 după preungiri

Sorin Cucu a intrat la gazde la începutul prelungirilor.

Cucu a început fotbalul LPS Galați, apoi antrenorul Gabriel Manolache i-a luat pe el și pe câțiva colegi și i-a dus la Oțelul. Era coleg cu Râpă, Ionuț Neagu sau Samuel Cojoc.



Petre Grigoraș i-a oferit șansa primului meci când avea 17 ani, la un 2-1 cu Dinamo care era deja campioană. 2-1. Au urmat câteva meciuri la prim echipă, dar și o accidentare urâtă, ruptură de menisc, și împrumutul la Rm. Sărat.

La revenire, a semnat pe cinci ani cu Oțelul, cu un salariu de 500 de euro. Încă un împrumut, la Delta Tulcea, unde a ratat promovarea în luptă cu Viitorul și Poli Iași

În 2011, anul în care Oțelul a cucerit titlul, în tur a fost în lot. A făcut toate cantonamentele, dar n-a fost folosit de Dorinel Munteanu. În sezonul următor, încă 8 meciuri la Oțelul, iar un intermezzo la ASA Tg.. Mureș, unde s-a accidentat.

”Până la urmă, deși mai aveam doi ani, mi-am reziliat contractul cu echipa mea de suflet. Președintele Narcis Răducan mi-a transmis că, dacă nu-mi reziliez, nu se sție nici măcar cei 10 la sută din banii datorați nu-i mai văd. Nu fusesem plătit de vreo șapte luni”, spune Sorin.

”Am avut noroc cu o mătușă, care e plecată în Franța de peste două decenii. Acum patru ani am decis să merg la ea, în Normandia. Avea și o firmă de termopane, urma să montez geamuri și să joc fotbal la o echipă din zonă. Dar jumătate de an nu am găsit nimic. Nu puteau să mă angajeze în liga a patra direct, fiidcă eram profesionist. Eram într-o situație grea. Soția era acasă, la Galați, își termina studiile, mai venea aici din când în când. Am vândut o mașină pe care o aveam în România, mătușa m-a ținut pe cazare și masă.

Până la urmă, deși mă antrenasem cu Belfort, m-am dus la liga a șasea. Mai mult să învăț limba, fiindcă bani nu luam. Am revenit la Belfort, după un an, tocmai promovaseră în National. Am primit un salariu de 2.500 de euro, bani care veneau mereu la timp. Eu aveam temerea de întârzieri din țară. Mereu verificam cardul, dar pe 5 ale luni banii erau mereu în cont”.

Belfort a retrogradat și a ajuns la Granville.

”Acum stau cu chirie lângă Granville. Soția e cu mine, ne-am căsătorit anul trecut. Acasă mai merg doar vara, în vacanță. Anul acesta nu am ajuns, am avut meciurile din Cupa Franței. Mai țin legătura cu Râpă, și cu Marian Cârjă, cumătrul meu, fost și el la Oțelul și Petrolul, și cu Cosmin Neagu, de la Hermannstadt”

”După ce am eliminat pe Bordeaux, am petrecut la cazinoul patronului. Acum ne-am distrat la un local mai mic, sâmbătă avem meci în campionat și nu stăm prea bine. Deși obiectivul era promovarea, suntem pe 9 în Grupa D, din liga a treia”.

Granville joacă pe o arenă de 3.200 de locuri. În optimi au voi tot acasă și se va aduce încă o tribună, mobilă, de 2.000 de locuri.

După succesul cu Bordeaux, din 16-imi, a făcut schimb de tricouri cu girondinul Kamano.

Printre colegii mai importanți, portarul Gace, ex-Nice, sau Douniama, fost la Guingamp.

19:30 Nantes – Auxerre 3-4

19:30 Stade Briochin – Lens 0-1

22:00 Epinal – Marseille 0-2

Citiți și Cupa Franței 2018, 32-imi. Cum a ajuns Sorin Cucu pe prima pagina din L’Équipe! Lens, ultima calificată