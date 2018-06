ACTUALIZARE 7 iunie, ora 14.30: Dan Petrescu a susținut azi o conferință de presă de despărțire de CFR Cluj. „Bursucul” a dat detalii despre contractul din China și a anunțat că va transfera doi jucători de la CFR Cluj.

„Prea mare încredere au avut în mine și au stat după mine atâta timp și au făcut o ofertă nu greu, ci foarte greu de refuzat. Dacă era greu, aș fi vorbit acum de CFR. La 5 zile după ce s-a terminat campionatul am primit ofertă dublă de la chinezi și mi-a fost greu să refuz.

O asemenea ofertă sută la sută, nu o să mai vină niciodată din punct de vedere financiar și nu aveam cum să o refuz. Această ofertă a venit de la niște oameni disperați și care mi-au zis că “numai un nebun ca tine poate să salveze echipa asta”

În cariera mea, am luat Dinamo Moscova de pe ultimul loc. După 5 etape avea 0 puncte și am terminat pe 4. Am luat Al Nasr de pe ultimul loc, cu un punct din 5 etape și am terminat pe 5 și am jucat finala Cupei, iar acum, văzând CV-ul meu, poate cei din China s-au gândit că sunt omul perfect să iau echipa doar cu 4 puncte din 11 meciuri și să reușesc să o salvez.

Dacă voi reuși, cred că ar fi ca și cum aș câștiga Champions League. Eu asta cred că e misiunea mea acum, în China, o misiune aproape imposibilă. Mi-au oferit un contract, un contract în Divizia B dacă va retrograda echipa, iar în divizia A, un cotrcat imposibil de mare dacă voi menține echipa în prima ligă.

Antrenorul care vine va fi norocos, va găsi echipa gata-făcută, nu așa cum s-a întâmplat când am venit eu. E o echipă plină de campioni. La vreo 5 zile după terminarea campionatului am vorbit cu conducerea, le-am spus că cei de la Guizhou au dublat oferta, trebuie să mă gândesc la ce e mai bine pentru mine, pentru familia mea. 100% nu voi mai primi așa ofertă în cariera mea.

Îmi doresc 2 jucători de la CFR, mai mulți nu pot duce în China, dar Kevin Boli e ca și rezolvat, sper să-l rezolv și pe Ciprian Deac. Am vorbit cu selecționerul, Ciprian ar prinde lotul și din China, omul e bun, nu ai ce spune. În România sunt mulți jucători buni, dar vreau să-i ajut pe jucătorii CFR-ului, pe cei care m-au ajutat, nu-mi doresc decât fotbaliști pe care i-am antrenat.

Pe Culio îl mai las să joace puțin, dar dacă se va lăsa de fotbal, îl voi lua imediat în stafful meu, sper din tot sufletul ca cei de la CFR să-i prelungească contractul pentru că merită”

Dan Petrescu are toate șansele să devină cel mai bine plătit antrenor român din istorie. Totodată, unul dintre cei mai bine remunerați tehnicieni de pe glob.

Asiaticii sunt pe ultimul loc în clasament, după 11 etape, şi dacă antrenorul român va reuşi salvarea de la retrogradare, va încasa din salariu plus bonusuri în jurul sumei de 15 milioane de euro, cam cât primeşte Mourinho, tehnicianul lui Manchester United.

Dan Petrescu poate primi de la chinezi un salariu cât al lui Mourinho: „Nu am putut să ne opunem!”

„Zi de zi am fost în contact cu Dan şi am discutat. El îi amâna zi de zi pe chinezi şi căuta motive să nu meargă, acolo, noi încercam să-l ţinem alături de noi pentru că a fost o perioadă frumoasă, dar chinezii tot plusau. Vă va spune Dan exact condiţiile financiare, dacă va dori.

Când le-am aflat, am înţeles exact cum stă treaba şi nu am putut să ne opunem. E ceva puţin ireal pentru orice antrenor. Dacă el reuşeşte să salveze echipa, salariul său se va apropia de cel al lui Mourinho.

Când chinezii au făcut această ultimă ofertă şi Dan ne-a transmis-o, am vorbit cu toţii în club şi am decis că e mai bine să-l lăsăm să meargă şi să profite de această ofertă senzaţională”, a declarat Bogdn Mara, directorul sportiv al CFR-ului, conform Digi Sport.

