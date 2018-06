„Bursucul”, care azi și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, va primi un salariu anual de 3 milioane de dolari (2,58 milioane de euro) la chinezii de la Guizhou Hengfeng, a informat Digi Sport.

Suma este pentru întregul staff, dar cea mai mare parte îi va reveni „principalului”.

”Oferta exista de mai mult timp, dar Dan nu a fost convins de ea. El voia să rămână la CFR, dar chinezii au plusat. Au tras de el foarte tare, însă el nu era convins nici azi-noapte să plece de la Cluj. Şi noi am insistat să rămână, am încercat pe toate părţile să îl convingem.

Am discutat şi aspectele financiare, dar la ultima ofertă venită din China nu am avut cum să ne supărăm. Am înţeles că trebuie să plece. E o ofertă de mai multe milioane, noi nu ştiu dacă puteam să îi dăm nici măcar un milion”, a spus Bogdan Mara, la Digi Sport.

Întrebat ce putea să îi ofere CFR-ul, în măsura în care “Super Dan” a fost atât de indecis în privinţa ofertei din China, în măsura în care aceasta a fost atât de bună financiar, oficialul clujenilor a punctat: “Dincolo de bani, noi îi ofeream toate condiţiile.

Tot timpul am fost alături de el, el avea toate condiţiile, din toate punctele de vedere. Totuşi, nu suntem naivi şi înţelegem că nu puteam să concurăm cu oferta venită din China. Nu putem decât să îi mulţumim pentru tot ce a făcut la Cluj”, a mai spus Mara, la Digi Sport.

