Conduce un Opel

Da, ai auzit bine! Cu toate că are un salariu de aproape 4 milioane de euro pe sezon, Jurgen Klopp conduce un Opel care valorează doar 20.000 de euro. În comparație cu el, jucătorii săi se plimbă în mașini de sute de mii de euro, precum Bentley sau Lamborghini.



Klopp este imaginea Opel din anul 2012 și a apărut în peste 20 de spoturi TV pentru brandul german. Contractul de publicitate îi aduce încă un salariu, aproximativ 4 milioane de euro pe an.

Jurgen Klopp are studii superioare

Jurgen Klopp a jucat fotbal la FSV Mainz timp de 11 ani, perioadă în care a strâns 340 de meciuri și a dat 56 de goluri. Este al treilea cel mai bun marcator din istoria echipei, pe care a și antrenat-o timp de șapte sezoane. Tot pe vremea când era la Mainz, Klopp și-a finalizat și studiile superioare. În 1995, și-a luat diploma în Științele Sportului la Universitatea Goethe din Frankfurt.



Poate că te-ai fi așteptat ca lucrarea sa să fie despre fotbal. Ei bine, Klopp a scris despre marș, disciplină atletică pe distanțe lungi, cuprinse între 3 și 100 de kilometri.

Este cel mai înalt antrenor din Premier League

Klopp a fost primul cu Liverpool în acest an, dar vede lumea de sus și la propriu. Germanul are 1.93 metri. Este cu 13 centimetri mai înalt decât rivalul său de la Manchester City, Pep Guardiola, în timp ce Jose Mourinho îi ajunge până la bărbie. Portughezul de pe banca lui Tottenham are doar 1.74 metri. Klopp este mai înalt și decât titularul din poarta lui Liverpool. Alisson are 1.91 metri.

Și-a făcut transplant de păr

Probabil că știi deja că Jurgen Klopp este un fan înrăit al muzicii heavy metal. În 2012, și-a făcut un transplant de păr. Klopp poate da și acum din plete pe hiturile celor de la Metallica. Klopp n-a avut nicio problemă să recunoască public intervenția asupra podoabei capilare și chiar i-a spus unui ziarist că rezultatele sunt extraordinare.



Nu toți cei din lumea fotbalului sunt la fel de deschiși ca managerul lui Liverpool. Fostul jucător al lui Manchester United, Wayne Rooney, a trecut și el printr-un transplant de păr, dar în momentul în care a fost întrebat despre acest lucru, s-a supărat foarte tare.

Klopp ține cu VfB Stuttgart

Deși le-a antrenat pe Mainz și Borussia Dortmund în Bundesliga, se spune că Jurgen Klopp este fanul lui VfB Stuttgart, echipa din orașul său natal. Idolul copilăriei sale a fost legenda lui Stuttgart, Karlheinz Forster, unul dintre cei mai buni fundași ai anilor ’80.



Acestea ar fi lucrurile pe care, cel mai probabil, nu le știai despre Jurgen Klopp, unul dintre cei mai buni și carismatici antrenori ai momentului. Bonus: Klopp știe să cânte la tobe și îi place să facă karaoke.



