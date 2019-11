De Andrei Crăițoiu,

A condus fotbalul din România 24 de ani. Din 1990 până în 2014, dar a făcut un pas în spate și s-a retras. Mircea Sandu l-a lăsat pe Gică Popescu să devină președintele Federației, dar cu o zi înainte de scrutin a fost arestat în „Dosarul Transferurilor”.

Sandu a explicat, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, difuzată în fiecare miercuri de la 20.00 pe Gsp.ro, motivele pentru care a decis să renunțe la un nou mandat și presiunile care s-au făcut pentru a lua această decizie. El a spus că a fost rugat de familia sa să nu mai candideze, dar și că a primit semnale după ce a câștigat procesul cu Loteria Română, „semnale că a început teroarea pentru familie”

A început teroarea! Am înțeles în 2010 că dacă eu nu ies să-mi anunț renunțarea la un nou mandat de președinte FRF, mă așteaptă alt mandat! Au încercat și încă mai încearcă să mă lege! Nu le convenea că nu le iese. Nu există respect! S-a spart pușculița cuiva și atunci au început amenințările. Mi s-a dat de înțeles că e mai bine să mă retrag. Așa am simțit! Și dacă vă uitați la o emisiune de acum opt luni de pe Realitatea, Adrian Mititelu a spus că a fost la Narița, la procurorul de caz, care i-a spus că a doua zi ne arestează pe mine și pe Dragomir! Mircea Sandu, fost președinte FRF:

Despre relația pe care o are cu Răzvan Burleanu și de ce-l consideră omul Serviciilor, Sandu explică:

„Relația mea cu FRF este zero! Burleanu e omul Serviciilor. Și sunt mai mulți. Îi mai vedeți pe la televizor când s-au deplasat. Au fost și generali de la SRI la Campionatul European din 2016, din Franța. Nu mai spun de politicieni. Și se laudă că luptă împotriva politicului. Dar prin poze e plin de politicieni. Dan Andronic a zis că oricine ar fi candidat sau ar candida cu Burleanu n-ar avea nicio șansă. Inclusiv eu! Pentru că în biroul lui Maior s-a făcut totul. A fost o chestie foarte frumoasă scrisă de Andronic. «M-am dus într-o vizită la Maior, beam un pahar de whisky și apare și Coldea. Și-a pus un vin și el și l-am întrebat cine o să fie președinte. Care-i treaba cu Popescu. Coldea a zis de Chivorchian. Și a intervenit Maior, „Nu vă băgați aici, că o să fie Burleanu!”». Deci…”.

Ăștia de la SRI și DNA m-au ascultat, fotografiat și filmat! Mi-au trimis acasă hârtie că mă ascultau. Telefon, video, ambiental, toate astea. Mircea Sandu, fost președinte FRF:

„Am scăpat de cancer!”

Mircea Sandu a vorbit despre marea încercare a vieții.

„Am avut cancer de rect. Cu metastaze pe lobul mic al ficatului. Două metastaze! Am fost operat și mi-a fost tăiat jumătate, adică partea bolnavă. Operația a durat șapte ore, șapte ore și jumătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. N-am mai avut nici o problemă. Merg în fiecare an la control. Tot tratamentul a costat cam în jur de 100 și ceva de mii de euro. Tratament, operație, spitalizare. A fost mai complicat după aceea, dar am avut o minte puternică. E mai bine să descoperim din timp pentru că doar așa ai o șansă”, a povestit Sandu.

