Dinamo – Viitorul 0-4. Toate reacțiile după această umilință care o îndepărtează pe trupa lui Miriuță de zona play-off-ului. Dinamo maai are doar 10 etape la dispoziție și doar cu Astra pare că se maai bate pentru ultimul loc de play-off, fiindcă primele cinci poziții par deja antamate de alții.

Între Astra și Dinamo sunt 3 puncte, dar și o imensă prăpastie cauzată de moralul distrus al „roș-albilor”.

„Nu înțeleg reacția suporterilor. Până la urmă, ce vor de la mine! Ce, am jucat eu? Ce am făcut eu pentru Dinamo, se știe, am făcut eforturi foarte mari. Am un minus foarte mare. Am făcut o greșeală, am intrat în această poveste. Am fost avertizat că voi fi înjurat pe banii mei.

Suporterii au dreptul să facă ce vor, sunt supărați, frustrați. Anul acesta avem cel mai mare buget de când sunt la Dinamo, rezultatele trebuiau să fie pe măsură. De ce nu sunt? Nu știu. Au salarii la zi, au mașini nou-nouțe, au toate condțiile. Unii dintre ei nu au bun simț.

Dinamo – Viitorul 0-4. Toate reacțiile. „Tot așteptăm după Filip să fie fotbalist. N-are nicio treabă!”

Tot așteptăm după Filip să fie fotbalist. N-are nicio treabă. Ce s-a spus despre el la Piatra Neamț e foarte adevărat. Au făcut beție până dimineață. Ne mirăm de ce pică din picioare, de ce îl învârt cei de la Viitorul ca pe titirez.

Mai mult, i-am dublat salariul. Și lui, și lui Hanca le-am dublat salariul. Lui Hanca i-am dat apartament de trei camere, că avea doar 2 camere, iar acum îi naște soția. Se cred foarte importanți, dar imaginile vorbesc de la sine. Am zis să tac din gură, dar văd că lumea pe mine mă înjură.

Dar să joc eu nu pot. Mai mult, îi învață și pe cei mici care vin din urmă. Le-am și plătit o jumătate de salariu. Eu caut soluția de a găsi pe cineva. Sper ca cineva să vină mai motivat. Eu am obosit deja, am făcut prea multe lucruri. Am renovat, am făcut cantonament de patru stele la Săftica.

Filip și Hanca au fost capii răutăților. N-au fost chiar șase. Am luat măsuri. Le-am dat câte 3.000 de euro amendă, iar unii dintre ei vor rămâne de mâine fără mașini”.

Eric, care ne-a dat semnale că voia să vină la noi și care mie iîmi place, de două ori a fost refuzat. Nu spun de cine.

Nu cred că Nemec se va duce la Steaua. Atât timp cât încasează de ani buni mulți bani din cupele europene, din transferuri, a avut și noroc la tragerile la sorți, își permite. Să ne comparăm cu Steaua acum, nu am fi realiști. Eu am vrut să fac un club stabil financiar.

Mi s-a propus ceva pentru Nemec, dar nu înseamnă că se realizează. Chiar dacă intră în ultimele 6 luni, nu cred că se duce la Steaua.

Miriuță are încrederea mea. Ce vină are Miriuță sau eu că un jucător a băut până dimineață? Am sperat că vor arăta pe teren că merită ssă fie iertați. Au stat până dimineață, cât au băut nu știu, dar n-ai voie să faci asta în ziua unui meci.

Dinamo e un club interesant, nu cred că se pune problema să nu găsim pe cineva doritor să ia clubul. Dinamo e un club cu istorie, stabil financiar și sunt aproape convins că va veni cineva să preia ștafeta.

Ionuț Negoiță, patron Dinamo

„Felicit Viitorul, au fost mai buni azi. A fost un meci de șase puncte. Suporterii au dreptate. e inadmisibil ssp se întâmple ce s-a întâmplat azi. Știm cu toții ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, dar n-am vrut să vorbim despre aasta înaintea acestui joc. N-au făcut ce trebuiau să facă pentru a le mai ierta din păcate.

Ce trebuia, s-o iau pe mama din mormânt s-o bag să joace? Acesta e lotul. Noi suntem Dinamo București, nu se poate merge la infinit așa. Veți vedea de mâine. Patronul le-a dublat la unii contractele, au mașini.

Nu e prima oară când s-a întâmplat ce s-a întâmplat zilele astea. Din păcate, la unii le lipsește cu desăvârșire profesionalismul. Vedem ce decide patronul. Nu mă gândesc să plec, e echipa pe care o iubesc cel mai mult.

Câțiva jucători pot să strice într-o secundă ce am muncit noi o lună. Costache, dacă o stat până la 4 dimineața, a făcut acum ruptură”.

Vasile Miriuță, antrenor Dinamo

„Eu îl înțeleg pe domnul Negoiță de ce a declarat. Probabil e influențat de unii din galerie, care-mi vor mie răul. eu vorbesc doar despre mine. O să încerc să fac rost de imagini de la hotel, să-i dovedesc patronului că după meciul Leipzig – Bayern m-am culcat.

Și Filip s-a băgat și el la somn, n-a fost nicio petrecere. De dimineață, am fost la micul dejun. Unele persoane încearcă să-mi facă mie răul. Și Negoiță, și Miriuță, știu aceste lucruri de la anumite persoane care ne vor răul. Nu știu cine. A doua zi au fost lucruri normale.

Am fost la micul dejun, la mall, la mânăstire, colazzione și meci seara. N-a fost alcool. Am fost mai mulți jucători care ne-am uitat la meci, după care ne-am băgat la somn.

De ce nu putem alerga? E problema noastră, rușinea noastră. E prima oară când aud de astfel de lucruri”.

Sergiu Hanca, Dinamo

„Secretul constă în muncă foarte multă la antrenamente. Eu vreau să ajungem în play-off și apoi vom vedea. ”.

Ionuț Vînă, Viitorul

„N-am tratat meciul superficial. Noi, dacă jucăm în deplasare și dăm primul gol, intrăm într-o stare bună, avem timp să ne gândim, să pasăm. La fiecare meci jucăm mult mai bine. Obiectivul nostru e play-off-ul. Secretul e întreaga echipă, staff-ul. Nimic nu e ușor, e multă muncă, nimic nu e întâmplător”.

„Am multe de demonstrat. Chiar dacă am 31 de ani și mulți spun că sunt bătrân, vreau să joc ca-n 2010 sau ca în 2013”.

Eric de Oliveira, Viitorul

„Nu sunt mult de explicat. Au fost mult mai inteligenți ca noi! Orice înfrângere e dureroasă. Bilanțul nostru e foarte dezamăgitor. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu ne fac cinste aceste rezultate. Sper să ne trezim, să adunăm totul. Dacă nu avem o tressărire de orgoliu, nu avem nicio șansă la play-off.

Fanii au tot dreptul să protesteze. Nu e normal ca un club ca Dinamo să fie pe locul 7. Noi am adus-o aici, noi putem s-o scoatem. Atmosfera e foarte bună. V-au zis cei din conducere că au fost numai zvonuri. Toți am dat ce am putut.

Din păcate, atât putem. Ce vină are antrenorul că de trei etape dăm numai în portar?. Vom salva situația, vom ajunge în play-off”.

Paul Anton, căpitan Dinamo

„Rezultat foarte mare, important pentru noi. La 1-0, Dinamo a avut 2-3 ocazii. Râmniceanu a făcut un meci mare. Per total, sunt bucuros, am încercat să respectăm ce am vorbit. Unii jucători au jucat foarte bine. Am câștigaat în deplasare la Dinamo, e foarte bine pentru noi”.

Gică Hagi, antrenor Viitorul