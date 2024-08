Thomas Ferfelis, viitorul soț al Kirei Hagi, are 28 de ani și a cunoscut-o pe fiica legendarului fotbalist Gică Hagi în perioada în care erau colegi la International British School of Bucharest. Tânărul este absolvent al University of Southampton din Marea Britanie și, în prezent, ocupă funcția de manager la Cernica Events, un local de renume situat pe malul lacului Cernica, administrat de familia sa.

Părinții lui Thomas Ferfelis sunt oameni de afaceri, deținând holdingul Elgeka Ferfelis, care include și restaurantul Cernica Events. Familia Ferfelis s-a stabilit în România cu mai mulți ani în urmă, consolidându-și prezența în mediul de afaceri local.

Pe de altă parte, Kira Hagi, cunoscută pentru ambiția și determinarea sa, a demonstrat că își construiește cariera pe propriile forțe. Tânăra a absolvit facultatea de actorie din New York și și-a făcut debutul în televiziune, jucând în serialul „Lia – soția soțului meu” difuzat la Antena 1. Susținută moral de părinți, Kira și-a urmat pasiunile și a devenit o actriță desăvârșită, arătând că talentul și munca asiduă pot deschide uși în lumea artistică.

„Nu este o presiune neapărat, nu este o povară numele pe care îl port. E o mândrie pentru mine și mai mult mă inspiră și îmi creează o determinare pentru munca mea. Mie mi se pare normal să muncești și să te dedici unei meserii. (…)

Sunt cei mai mari fani. Cu siguranță. Mă susțin. Ei nu cunosc domeniul, nefiind actori, așa că nu prea pot să-și dea cu părerea”, a declarat tânăra în urmă cu ceva timp pentru Ego.

Kira Hagi a fost cerută în căsătorie în Salonic

Actriță de succes, Kira, fiica lui Gică Hagi, a petrecut câteva zile de vacanță la Salonic în compania tânărului misterios în brațele căruia Gazeta Sporturilor a fotografiat-o în tribune la meciul România – Olanda, de la Euro 2024.

Cei doi s-au întors foarte fericiți în București, joi, 8 august, motivul fiind acela că domnișoara Hagi a primit un inel de logodnă de la frumosul ei partener.

