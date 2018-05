Duckadam râde de Talpan: ”Toată lumea din club se ferește de el! Numără merele, perele și foile de hârtie”. Helmuth Duckadam, „eroul de la Sevilla”, care a ajuns să fie umilit de fanii celor de la CSA Steaua pentru că a „îndrăznit” să nu fie de partea lor, a dezvăluit cât de „iubit” este acesta în cadrul clubului CSA Steaua.

„Înaintea meciului dintre CSA și Rapid am fost rugat să semnez niște mingi pentru suporteri (n.r. – aceeiași care l-au umilit!!!) și am zis că fac asta oricând pentru fani. Am mers să le semnez și am intrat în curtea celor de la CSA, la club. Nu era nimeni acolo. Dintr-o dată, singurul care a apărut în mijlocul curții a fost Florin Talpan.

Duckadam râde de Talpan: ”Toată lumea din club se ferește de el”

M-a luat în brațe, respectuos. N-am nicio problemă cu el. L-am întrebat «Ce face adversarul meu?» și mi-a zis “Câștig procese”. «Păi și ce faci cu ele? Le duci acasă?», a fost replica mea.

Cam asta a fost discuția. Nu mi-a explicat ce vrea să facă. El mai are procese pe rol, cu Armata și cu magazinul de echipament. El are probleme cu toată lumea. Cred că e toată ziua în tribunal și că-i place. A prins gustul victoriei.

Am auzit că toată lumea se ferește în club de el. Numără merele, perele și foile de hârtie de la xerox, deci toți se feresc. Tuturor le e frică de el”, a declarat Helmuth Duckadam la TV Digi Sport.