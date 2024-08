Ecaterina Szabo, campioană olimpică în 1984, ignorată de autoritățile române la JO de la Paris: Am avut promisiuni, dar m-am trezit fără niciun bilet. VIDEO

„Locuiesc la Clermont-Ferrand, la 3 ore și 20 de minute de aici. Am încercat și încerc pe propriile mele puteri să particip la Jocuri. Fiindcă, o spun foarte deschis, am avut promisiuni din toate punctele de vedere, și de acasă, și din Franța și m-am trezit fără niciun bilet, fără nicio acreditare, fără nimic. Deci, la gimnastică am fost fiindcă o prietenă mi-a făcut o invitație și vreau să vă spun că mă duc la finala pe aparate datorită copiilor mei, care mi-au făcut cadou, pentru cei 40 de ani ai mei de la Olimpiadă, două bilete pentru gimnastică. Atât. Este dureros!”, a spus ea.

Ecaterina Szabo a fost vedeta Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 1984. Fosta gimnastă a cucerit de patru ori aurul olimpic, la bârnă, sărituri, sol şi cu echipa, plus argintul la proba de individual compus.

Ecaterina Szabo fotografiată pe 3 august 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Avea 16 ani. Foto: Profimedia

În 2000, a intrat în istoria gimnasticii mondiale, fiind inclusă în „Hall of Fame” rezervat marilor gimnaşti ai lumii. În 2008, a fost decorată de președintele Traian Băsescu cu Meritul Sportiv clasa I.

În prezent, Ecaterina Szabo locuieşte în Franţa, împreună cu familia.

