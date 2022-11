Bin Salman, 37 de ani, urmărește îndeaproape participarea Arabiei Saudite la Cupa Mondială și i-a felicitat personal pe membrii echipei pentru că au câștigat contra sud-americanilor, împotriva tuturor pronosticurilor.

Prințul a fost atât de încântat de succes încât i-a răsplătit pe fotbaliști cu câte un Rolls Royce Phantom, un cadou evaluat la aproape 500.000 de dolari. Modelul de bază costă 460.000 de dolari.

Omul de afaceri indian Suhel Seth a difuzat știre printre primii.

What a match! MBS will now give each player of the KSA TEAM one Rolls Royce each in addition to a billion dollars EACH for winning against Argentina!