Asistentul a semnalizat că mingea a ieşit din teren, dar cei din camera VAR au transmis că golul Japoniei trebuie validat. Astfel, Japonia a învins Spania cu 2-1 și s-a calificat în optimi, iar Germania a părăsit competiţia.

La o zi după meci, FIFA a explicat de ce arbitrul a validat golul japonezilor.

„Cel de-al doilea gol al Japoniei în victoria cu 2-1 în fața Spaniei a fost verificat de VAR pentru a se stabili dacă mingea a ieșit din teren. Oficialii au folosit imaginile camerelor de luat vederi de pe linia porții pentru a verifica dacă mingea a rămas parţial pe linie sau nu. Este posibil ca alte camere să ofere imagini înșelătoare, dar, pe baza probelor disponibile, mingea cu întreaga circumferinţă nu a ieșit de pe suprafaţa de joc”, a transmis FIFA.

