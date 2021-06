Mijlocașul ofensiv Christian Eriksen a vorbit prin aplicația FaceTime sâmbătă seară cu coechipierii de la Inter Milano și le-a spus să continue meciul, scriu jurnaliștii revistei The Week, citând ZDF sportstudio.

De asemenea, Giuseppe Marotta, CEO-ul clubului de fotbal italian FC Internazionale Milano, a declarat sâmbătă seară că „Eriksen tocmai a trimis un mesaj grupului WhatsApp al lui Inter acum câteva minute”.

„Suntem optimişti cu privire la starea sa, staff-ul danez ne-a spus că situaţia este sub control”, a spus Giuseppe Marotta pentru Rai Sport, scrie News.ro.

Medicul care l-a salvat pe Eriksen: „Era inconștient”

Medicul naționalei Danemarcei, Martin Boesen, a povestit în conferința de presă după meciul cu Finlanda ce s-a întâmplat exact pe teren.

„Am fost chemaţi pe teren când Christian s-a prăbuşit, eu nu-l văzusem căzând. Era clar că era inconştient. Când am ajuns la el, era pe o parte şi respira, puteam simţi un puls, dar dintr-odată asta s-a schimbat şi am început să-i facem resuscitare cardiopulmonară. Ajutorul a venit foarte repede de la echipa medicală (n.r. – a turneului) şi de la restul staff-ului şi cu cooperarea lor am făcut ceea ce trebuia să facem şi am reuşit să-l readucem pe Christian. El a vorbit cu mine înainte de a fi dus la spital”, a declarat Boesen, citat de BBC.

Simon Kjaer, căpitanul echipei Danemarcei, a fost unul dintre primii jucători care au intervenit după ce Eriksen a căzut pe teren și i-a curățat căile respiratorii ale colegului său de echipă, scrie News.ro.

Christian Eriksen, declarat „jucătorul meciului”

UEFA l-a declarat pe Christian Eriksen „jucătorul meciului” de la Euro 2020. „Fotbalul este un joc frumos, iar Christian îl joacă frumos”, a declarat președintele UEFA, Aleksander Čeferin. „Steaua meciului din această seară este Christian Eriksen. Îți doresc însănătoșire grabnică, Christian”, este mesajul UEFA.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

După incidentul șocant, partida s-a reluat, iar Finlanda a câștigat cu scorul de 1-0. Este prima victorie din istorie pentru Finlanda la un turneu final, scrie GSP.

În minutul 43 al meciului Danemarca – Finlanda, Christian Eriksen a căzut pe gazon și a avut nevoie imediat de îngrijiri medicale. El a fost resuscitat mai bine de trei minute. Sportivul a fost stabilizat de către medici și transferat la spital.

Foto: UEFA Euro 2020/Teitter

