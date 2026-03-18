Olivia Dunne va interpreta rolul unui salvamar entuziast, pe nume Grace, în remake-ul celebrului serial, care urmează să fie difuzat în SUA în cursul acestui an.

Deși nu a obținut medalii olimpice sau mondiale, Dunne a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri din gimnastica americană.

După ce s-a retras din sport, în aprilie 2025, ea și-a construit o carieră de succes ca influencer. Popularitatea sa a crescut considerabil după ce a apărut în edițiile speciale Sports Illustrated din 2023 și 2024, dedicate costumelor de baie.

De asemenea, „Livvy” a fost inclusă pe lista „30 Under 30» a revistei Forbes, care recunoaște cei mai de succes tineri sportivi.

Pe Instagram, Dunne are peste 5,3 milioane de urmăritori.

Într-un interviu acordat People, Dunne a vorbit despre visul său de a deveni actriță: „Mă gândesc la actorie de mult timp. Mă interesa și în perioada facultății, dar atunci sportul și studiile erau prioritare. Acum, că am terminat studiile, am mai mult timp pentru a mă dedica actoriei și creației”.

În viața personală, Livvy Dunne formează un cuplu cu Paul Skenes, jucător de baseball la echipa Pittsburgh Pirates.

Olivia Dunne.

Serialul „Baywatch” îl va avea în rol principal pe Stephen Amell, cunoscut din producția „Arrow”. Alături de acesta, vor mai apărea Brooks Nader, Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone și David Chokachi, care își va relua rolul lui „Cody Madison” din serialul original.

Momentan, nu se știe dacă David Hasselhoff va reveni în rolul legendarului Mitch Buchannon.

Baywatch este un serial de televiziune american, despre salvamari care patrulează plajele din comitatul Los Angeles, California, și Hawaii, cu David Hasselhoff în rol principal.

A fost creat de Michael Berk, Douglas Schwartz și Gregory J. Bonann, care au produs serialul pe parcursul celor 11 sezoane. Din distribuție au făcut parte Pamela Anderson, Alexandra Paul, Gregory Alan Williams, Jeremy Jackson, Parker Stevenson, David Chokachi, Billy Warlock, Erika Eleniak, David Charvet, Yasmine Bleeth sau Nicole Eggert

Serialul a rulat în titlul și formatul său original din 1989 până în 1999. Din 1999 până în 2001, cu o schimbare de decor și o revizuire majoră a distribuției, a fost cunoscut sub numele de Baywatch: Hawaii.

