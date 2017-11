Pentru play-off, Gigi Becali cere arbitraj video și arbitri străini în Liga 1: ”Plătim noi!”. Oficialii FCSB vor să propună, în următoarea Adunare Generală de la LPF, readucerea arbitrilor străini, pentru meciurile din play-off-ul competiţiei.

„Nu finanţez în totalitate (n.r. – arbitrajul video), că am înţeles că ar costa foarte mult, dar o parte… Eu am vorbit cu Gino şi i-am spus aşa: . Pentru că arbitrul va fi de şapte ori mai concentrat şi se gândeşte de 100 de ori când este mingea în careu, pentru că se face de râs. Implică o mai mare concentrare a arbitrului când are tehnologie video, reglementează şi concentrarea arbitrilor.

În plus de asta i-am mai spus aşa: . Pentru că noi nu avem arbitri, nu avem arbitri de calitate care să arbitreze fotbalul nostru din play-off. Sunt acolo şase echipe de anvergură, zic eu, şi nu avem arbitri pentru asta. Cel mai bun arbitru la ora asta este, după părerea mea, ăla, Sfeşnic (n.r. – Horaţiu Feşnic). Clar, simplu, liniştit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoţie, nicio teamă, îmi place statura lui, Sfeşnic. Are şi nume biblic. Când am auzit de el am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic. Pe cuvânt”, a declarat Becali, la Pro X.

Meciuri din Liga I au fost conduse ultima dată de arbitri străini în sezonul 2012/2013.

