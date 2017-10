Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat încântat de victoria obținută de echipa lui în Israel și l-a lăudat în special pe antrenorul Nicolae Dică, inspirat în privința schimbărilor.

“Echipa ideală a fost a lui Dică. A fost genial. Toate schimbările au fost geniale. La final, jos pălăria. Sunt trei meciuri câştigate. Jos pălăria în faţa lui Becali, în faţa lui Dică şi în faţa Stelei. Am adus azi în România un milion de euro. Am pus aici şi calificarea. Mă trufesc. Azi am adus 960.000 de euro. Nu mai avem ce să spunem la ora asta. Avem nouă puncte. Ce să mai poţi spune? Mai poţi spune de Tănase? De Dică? E adevărat că Florinel Coman nu a dat nicio pasă bună. A fost pe teren, a ajutat la victorie”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Gnohere va fi recompensat pentru cele două goluri

“Gnohere ne-a băgat toți acești bani în buzunar (nr. 960.000 de euro, 360 pentru victorie și 600.000 pentru calificarea). Primul gol e inveția lui. Nu dădea nimeni acolo cum a dat el. La al doilea gol e tot invenția lui. A centrat bine Budescu, dar a atacat el acolo. O să-i dau o primă în plus lui Gnohere”, a continuat patronul FCSB.

“A fost un meci greu, dar cel mai bine este că am câștigat cele trei puncte și asta contează cel mai mult. Am crezut că voi fi titular, pentru că lipsea Denis, dar am intrat pe teren și am dat tot ce este mai bun din mine. Nu suntem calificați, dar am luat o opțiune foarte, foarte mare. ne mai trebuie ceva puncte cu Beer Sheva și cu Plzen și vom fi în primăvară. Apoi sper să avem noroc la tragerea la sorți. Mi-ar plăcea să jucăm cu o echipă din Franța, pentru că astfel voi avea șansa să fiu și eu urmărit de familia mea”, a declarat Harlem-Eddy Gnohere la Pro X.

Budescu se simte foarte bine

“Suntem calificaţi, ne simţim foarte bine. Nu trebuie să ne relaxăm, mai avem 3 meciuri, pe care trebuie să le câştigăm. Am avut un joc bun, dar am avut şi şansă, puteau să ne egaleze. Mă aşteptam să înscriem, pentru că am avut ocazii şi în prima repriză. Trei victorii sună bine. Avem maxim de puncte şi merităm asta. În campionat nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi. În campionat multe echipe se apără şi e mai greu să marcăm. În Europa ne-au intrat toate”, a afirmat Constantin Budescu la Telekom Sport.

“Băieții trebuie felicitați pentru jocul pe care l-au făcut în această seară. Am început meciul foarte bine, am avut ocazii de gol, dar după 30 minute cei de la Beer Sheva ne-au pus probleme. Ne-am retras prea mult în repriza a doua, dar prin introducerea «Bizonului» am reușit să marcăm și să ținem mai mult de minge. Am suferit pe final, știam că sunt periculoși pe benzi și aduc foarte mulți jucători în careu. Importantă e totuși victoria. E greu să ajungem în finala Europa League, momentan vrem să intrăm în primăvara europeană. Sper ca în cel scurt timp o echipă românească să ajungă într-o finală europeană”, a declarat Nicolae Dică la Telekom Sport.