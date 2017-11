Golofca vrea să plece de la FCSB: ”Ne-a sunat și ne-a spus că se simte tare nedreptățit”. Cătălin Golofca a fost adus cu surle și trâmbițe de la FC Botoșani, dar n-a confirmat și, mai mult, a avut și probleme comportamentale, fiind luat la ochi de Gigi Becali.

Cătălin Golofca a ajuns „titular” la FCSB II și n-a mai jucat în ultimele meciuri ale echipei mari. Golofca l-a sunat pe Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, cerându-i să-l aducă înapoi.

Golofca vrea să plece de la FCSB: „Trebuie făcut ceva cât mai repede!”

„Este clar că trebuie făcut ceva cât mai repede pentru Golofca. Băiatul ne-a sunat și ne-a spus că se simte tare nedreptățit și că nu mai poate să stea să joace doar la Liga a 3-a. Ne-a întrebat dacă putem să facem ceva pentru el și să îl aducem înapoi la Botoșani în această iarnă. Eu i-am spus că a greșit. El știe foarte bine unde a greșit.

Nu pot să stau degeaba. O să încerc să îl ajut pe acest băiat deși este fotbalistul Stelei. Eu am mare încredere în potențialul lui Golofca. Cred că la Botoșani o să își revină. Am încredere ca antrenorul Costel Enache o să îl pună pe picioare”, a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik.

Gigi Becali a dat de pământ cu Golofca pentru viața sportivă agitată.

„Golofca mai are o şansă, el era cam vagabond. A mers în cluburi, a crezut că a venit în Bucureşti şi că toate femeile din cluburi sunt ale lui. Am vorbit cu el şi i-am zis că nu mai are voie să iasă din casă. Nici la restaurant nu se mai duce.

Mănâncă acasă parizer cu pâine. L-am văzut în restaurant, adio! El d-aia nu mai putea să alerge, că era tot timpul cu gândul în altă parte”, a spus Gigi Becali.

FCSB l-a cumpărat pe Golofca pentru suma de 400.000 de euro, plus 50 la sută dintr-un eventual transfer ulterior.