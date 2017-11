Ionuț Popa, declarație înspăimântătoare: ”În Columbia, portarul meu, Curileac, și vârful erau împușcați!”. Totul a fost spus la nervi, după meciul Juventus București – ACS Poli Timișoara 1-1, care a încheiat etapa a 17-a din Liga 1.

După ce și-a descărcat nervii pe fotbaliști în vestiar, Popa a afirmat că cei doi ar fi avut soarta lui Andres Escobar (n.r. – fundașul columbian al lui Atletico Nacional, ucis la Medellin, după Cupa Mondială din 1994, după ce, în ultimul meci de la turneul final, cel cu SUA, și-a înscris un autogol) dacă erau în Columbia.

”Dacă făceam ce trebuia să fac, eram în Columbia, și, în Columbia, portarul meu, Curileac, și vârful erau împușcați. Escobar așa a fost împușcat. N-ajungem acolo, dar își bat joc de munca echipei. Ăla singur cu poarta, se face că dă, singur, la 10 metri. Singur, îi dai, faci 2-0 și s-a terminat. Iar ăsta stă în poartă acolo… Și era să iau bătaie acum, dacă ăla dădea jos, undeva, și nu în brațe la portar, era gata…”, a declarat Ionuț Popa, la finalul partidei, scri digisport.ro.

”Nici nu mai știu cum să caracterizez rezultatul. Eu întotdeauna îi laud pe jucători. Și când joacă prost. Când câștigă, e meritul lor. Să mai plătească și ei!

Fiecare vrea să câștige. Timișoara are o situație aparte. S-a salvat anul trecut, acum și-a dorit mai mult… Astăzi am avut patru jucători absenți, în ultimele minute am jucat cu un om în minus pentru că s-a accidentat Țigănașu…

Probabil îi voi scoate din echipă. Cine greșește plătește. Îi scot din echipă, să-i învăț minte. Bani nu pot să le iau, pentru că stau prost cu banii. Am pierdut atâtea puncte acasă…”, a mai spus Ionuț Popa, după meci, la microfonul Digi Sport.