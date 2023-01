Begu a fost învinsă de a doua favorită a turneului cu scor 3-6, 2-6, la finalul unui meci ce a durat o oră şi 19 minute.

În primul set, ambele jucătoare și-au câștigat primele două game-uri în care au servit, dar de la 2-2 Sabalenka s-a desprins. Bielorusa a făcut un break și a dus scorul la 5-2.

În partea secundă, Sabalenka s-a desprins chiar în primul game, când a făcut break-ul. Jucătoarea din Belarus a mai câștigat o dată pe serviciul Irinei, la 4-2, și a câștigat setul secund cu 6-2.

Irina Begu pleacă de la Adelaide cu 185 de puncte WTA și un ced de 43.000 de dolari.

A first Adelaide final ?@SabalenkaA puts on a strong showing against Begu 6-3, 6-2 to advance to Championship Sunday!#AdelaideTennis pic.twitter.com/cGLyj7q2D3