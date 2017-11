Israelienii n-au venit în excursie la București: ”Nu ne gândim la altceva decât la victorie”

Israelienii n-au venit în excursie la București. Antrenorul echipei de fotbal Hapoel Beer Sheva, Bachar Barak, vrea revanșa în fața FCSB.

„În primul meci cu FCSB am fost mai buni pe teren, dar nu am fost suficient de concentrați și am făcut greșeli în apărare. Dacă lucrurile acestea din apărare le vom repara înseamnă că vom putea obține un rezultat mai bun. Noi suntem pregătiți pentru orice.

Știm că FCSB este o echipă puternică, chiar dacă acum are și câțiva jucători accidentați. Noi sperăm să câștigăm joi, nu ne gândim la altceva decât la victorie. Este foarte important să nu gândim negativ.

La început am crezut că Plzen este cea mai bună echipă din grupă, însă acum trebuie să recunoaștem că FCSB este în forma cea mai bună. De aceea noi trebuie să facem totul ca să câștigăm”, a spus Barak.

Tehnicianul israelian nu se teme de forma bună a jucătorilor formației FCSB care au înscris foarte multe goluri în ultimele partide.

„Noi nu ne speriem, știm că FCSB este o echipă bună, dar și noi la rândul nostru am avut victorii la rând în ultima perioadă. Suntem într-o formă bună și sperăm să obținem un rezultat pozitiv în meciul de mâine.

Nu ne gândim la un jucător anume al celor de la FCSB. Știm însă că ei au destui jucători buni. E foarte interesantă această combinație de la FCSB între jucători tineri foarte talentați și jucători cu experiență mare. Acești jucători tineri vor fi poate în viitor „perlele” echipei naționale a României. Cu siguranță va fi o atmosferă frumoasă pe Arena Națională, dar și noi avem suporterii noștri care vor veni și ne vor încuraja”, a explicat Bachar Barak.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește, joi, de la ora 22,05, formația Hapoel Beer Sheva, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a grupei G a Europa League.