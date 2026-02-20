Eduard Novak a transmis un mesaj dur

Rezultatul pe care l-a obținut Julia Sauter a stârnit numeroase reacții în România, majoritatea pozitive, dar unele și negative.

„Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România înseamnă ca am ajuns foarte rău!!!”, a spus Carol Eduard Novák pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, acesta a mai făcut o postare pe pagina sa de Facebook.

„Continui!! Trăiesc ceea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!!Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!!”

Cine este Carol Eduard Novak

Eduard Novak, născut la Miercurea Ciuc, este un fost ciclist paralimpic rutier și de pistă, cu origini maghiare. A fost primul sportiv paralimpic român care câștigă o medalie la Jocurile Paralimpice, având în palmares 4 astfel de medalii (1 medalie de argint la Beijing 2008, 1 medalie de aur și 1 medalie de argint la Londra 2012, respectiv 1 medalie de argint la Tokyo 2020), relatează GSP.ro.

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat în 2025 numirea lui Carol Eduard Novak, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic, în Comisia de Paraciclism pentru mandatul 2025–2029, conform Antena Sport.

Programul liber i-a adus Juliei Sauter un nou record personal de 190,93 puncte și locul 17 la final

Patinatoarea Julia Sauter a reușit o performanță istorică pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano 2026, unde o evoluție tehnică impecabilă și plină de grație în programul liber i-a adus un nou record personal de 190,93 puncte și locul 17 la final.

Julia Sauter a încheiat finala pe locul 17 fiind cea mai bună performanță din patinajul românesc feminin într-o finală olimpică. Precedentul record al unei patinatoare din România a fost poziția 23, Roxana Luca, în 2002.

Dacă ar fi încheiat în top 13, Julia Sauter ar fi depăşit şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Corner Gheorghe – poziţia 14, potrivit Eurosport.ro.

Sportiva Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obţinute.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter, potrivit eurosport.ro.

Povestea impresionantă a patinatoarei Julia Sauter

Deși Julia s-a născut în Germania, la Weingarten, pe 18 iunie 1997, sportiva a ales să reprezinte România după ce a fost refuzată de federația germană în 2011, la vârsta de 14 ani.

Cariera Juliei a fost marcată de perseverență și decizii curajoase. În momentul refuzului Germaniei, Marius Negrea, fost patinator olimpic român și antrenor în Germania, a convins-o pe tânără să reprezinte România. De atunci, Julia Sauter a dominat scena națională, câștigând 8 titluri între 2014 și 2025 și participând la competiții europene și mondiale, acumulând medalii și experiență valoroase.

Pentru a participa la Jocurile Olimpice, Julia Sauter a trebuit să obțină cetățenia română, proces finalizat pe 9 octombrie 2025, printr-o Hotărâre de Guvern, semnată de premierul României de atunci. Aceasta a fost esențială pentru ca România să fie reprezentată de sportiva de 28 de ani la nivel olimpic.

La JO 2026 Milano Cortina, Julia Sauter a impresionat încă din programul scurt, obținând 63,13 puncte și clasându-se pe locul 16 din 29 de competitoare.











