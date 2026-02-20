Julia Sauter a făcut istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina, reușind să obțină cea mai bună clasare a țării noastre în proba feminină de patinaj artistic. Deși s-a născut în Germania, la Weingarten, pe 18 iunie 1997, sportiva a ales să reprezinte România după ce a fost refuzată de federația germană în 2011, la vârsta de 14 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Cariera Juliei a fost marcată de perseverență și decizii curajoase. În momentul refuzului Germaniei, Marius Negrea, fost patinator olimpic român și antrenor în Germania, a convins-o pe tânără să reprezinte România. De atunci, Julia Sauter a dominat scena națională, câștigând 8 titluri între 2014 și 2025 și participând la competiții europene și mondiale, acumulând medalii și experiență valoroase.

Julia Sauter a obținut cetățenia română în octombrie 2025

Pentru a participa la Jocurile Olimpice, Julia Sauter a trebuit să obțină cetățenia română, proces finalizat pe 9 octombrie 2025, printr-o Hotărâre de Guvern, semnată de premierul României de atunci. Aceasta a fost esențială pentru ca România să fie reprezentată de sportiva de 28 de ani la nivel olimpic.

La JO 2026 Milano Cortina, Julia Sauter a impresionat încă din programul scurt, obținând 63,13 puncte și clasându-se pe locul 16 din 29 de competitoare. În proba liberă, a continuat prestația excelentă și a încheiat pe locul 17, stabilind cea mai bună performanță a României la patinaj artistic feminin la Jocurile Olimpice.

Precedentul record al unei patinatoare din România a fost poziția 23, Roxana Luca, în 2002. Dacă ar fi încheiat în top 13, Julia Sauter ar fi depăşit şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Cornel Gheorghe – poziţia 14, potrivit Eurosport.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE