LIVESCORE Liga I, etapa a 15-a: Astra Giurgiu – FC Voluntari. Repriză cu goluri multe

Liga I, etapa a 15-a: Astra Giurgiu – FC Voluntari (ora 18.00, Digi, Telekom, Look). Echipa lui Edi Iordănescu vrea să continue seria bună, ilfovenii speră să iasă din criză.



Astra Giurgiu – FC Voluntari 2-2 LIVE

Au marcat: Abang (2), Al. Ioniță (36) / Popadiuc (8), Tudorie (14)

Min. 36: GOL ASTRA, 2-2. Al. Ioniță a restabilit egalitatea dintr-o lovitură liberă excelent executată. Mijlocașul i-a dedicat golul secundului Ionuț Stelescu, ce trece prin momente delicate.

Min. 14: Ilfovenii au trecut în avantaj în urma unei faze în care Iliev a intervenit salvator de două ori, dar mingea a ajuns la Tudorie, care a punctat din apropiere și a ajuns la șapte goluri în acest sezon.

Min. 8: GOL FC VOLUNTARI, 1-1. Doru Popadiuc a restabilit egalitatea după ce a reluat în poartă, cu ajutorul devierii lui Radunovic, o minge trimisă slab în fața porții de Marinescu.

Min. 2: GOL ASTRA, 1-0. Abang adeschis scorul, după ce a reluat în poartă centrarea perfectă a lui Nyuidzi.

Echipele de start:

Astra Giurgiu: P. Iliev – Belu, Dandea, Bejan, Radunović – Mrzljak, Seto – Balaure, Al. Ioniță II, Nyuidzi – Abang. Antrenor: Edward Iordănescu.

FC Voluntari: Balauru – Filipov, Achim, M. Popescu, Acsinte – Novac, Răuţă – Popadiuc, L. Marinescu, Ivanovici – Tudorie. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Rezerve: Petrariu, Olteanu, Lazăr, Cernat, Căpățînă, Pîrcălabu, Deac.



Arbitru: Popa Cătălin (Piteşti).

Asistenți: Artene Ovidiu (Vaslui).

Rezervă: Balaci Marian (Drobeta Turnu Severin).

Observatori: Marin Petrache (Săbăreni), Olah Iosif (Sfântu Gheorghe).

Astra Giurgiu

Sepsi Sfântu Gheorghe şi Astra Giurgiu au remizat, duminică, scor 0-0, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii 1 Betano, joc perturbat de probleme cu instalaţia de nocturnă. Partida a fost întreruptă în prima repriză aproape un sfert de oră după ce nocturna de la stadionul din Braşov a cedat, iar repriza a doua a început cu o întârziere de opt minute, tot din cauza nocturnei.

După 14 etape disputate, gruparea din Giurgiu se află pe poziţia a 4-a în clasament, cu 24 de puncte, fiind la 9 puncte de lidera CFR Cluj și la 4 puncte de FC Viitorul, care se află pe locul 7, care este de play-out. Bilanțul giurgiuvenilor este de 6 victorii, 6 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri. Până acum, doar FC Voluntari și CFR Cluj au reușit se o bată pe Astra în campionat.

Echipa antrenată de Edward Iordănescu este fără victorie în ultimele patru etape, în ncare a pierdut cu CFR Cluj (2-3) și a remizat cu Gaz Metan Mediaş (0-0), Dinamo București (1-1) și Sepsi Sfântu Gheorghe (0-0). Va urma un meci pe teren propriu FC Voluntari, pe care Astra nu a reușit încă să o învingă pe teren propriu în cele două partide disputate până acum.

Miercuri va fi un meci în șaisprezecimile Cupei României cu Concordia Chiajna, iar duminica viitoare “alb-negrii” se vor deplasa la Timișoara, unde vor juca cu ACS Poli în etapa a 16-a a Ligii 1 Betano. Piotr Polczak a primit în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă.

Stoperul polonez a mai fost avertizat în partidele cu FC Voluntari, Juventus Bucureşti şi FC Viitorul. Alexandru Stan a primit în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Fundaşul stânga a mai fost avertizat în partidele cu FC Voluntari, FC Botoșani şi Gaz Metan Mediaș.

Va reveni după o etapă de suspendare închizătorul Alexandru Dandea. Obiectivul “dracilor negri” în meciul cu FC Voluntari este de a câștigat cele 3 puncte, pentru a se menține pe locul 4 în clasament şi a-şi lua revanșa față de înfrângerea din tur de la Ploiești.

FC Voluntari

FC Voluntari și-a îndeplinit obiectivul în meciul cu FCSB, cu care a terminat la egalitate scor 0-0. A fost un punct câștigat cu multă muncă de către ilfoveni, care au jucat cu multă determinare, reuşind să nu primească gol.

A fost pentru prima dată când s-a desfășurat un meci în nocturnă la Voluntari, însă stâlpii au fost montaţi greșit, fiind cu 10 metri mai scurţi decât ar fi trebuit, fapt care a incomodat vizibil jucătorii, care erau orbiţi de lumina reflectoarelor.

A fost o lucrare de genul “made în România”, făcută de mântuială, însă poate în viitor primarul Pandele va face lucrarea la standardele corespunzătoare și bineînțeles, va mai cheltui niște bani din bugetul comunei Voluntari.

“Mă bucur că nu am pierdut acest meci. Am întâlnit o echipă de multe milioane de euro. Zic că ne-am descurcat destul de bine. Am avut din punct de vedere tactic un meci bun. Important e că n-am fost învinşi în această seară. Este un început de retur cu dreptul, având în vedere adversarul pe care l-am avut”, a declarat după meci tehnicianul Claudiu Niculescu.

După 14 etape disputate, “alb-vișinii” se află pe locul 11 în clasament, fiind întrecuți de CSM Politehnica Iași. care a câștigat ieri la Mediaș. Ei au 16 puncte în clasament, fiind la 4 puncte de ocupanta poziției a 6-a Dinamo București, care este ultima de play-off.

Echipa antrenată de Claudiu Niculescu va juca duminică la Giurgiu cu Astra, apoi va avea două meciuri mai accesibile, în șaisprezecimile Cupei României, “afară” cu FC Hermannstadt și pe teren propriu, în Liga 1 Betano cu ultima clasată, Juventus București.

Pentru FC Voluntari este foarte important să nu piardă meciul de la Giurgiu, pentru că este la 6 puncte de play-off şi în cazul unei înfrângeri, se va îndepărta de obiectiv. Chiar dacă nu au cîștigat nici un meci în ultimele trei etape, în care au pierdut cu Concordia Chiajna și au remizat cu CS Universitatea Craiova și FCSB, jucătorii au un moral bun, pentru că până la urmă au reușit să ţină în șah două candidate la titlu.

Ionuț Balaur a primit în meciul cu FCSB al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Stoperul ilfovenilor a mai fost avertizat în partidele cu FC Botoşani, Gaz Metan Mediaș şi CSM Politehnica Iaşi.

Trebuie de spus că Balaur nu a jucat în partida cu FCSB, însă a primit cartonaș galben de la arbitru Iulian Călin de pe banca de rezerve, pentru proteste.

Vor lipsi în continuare atacanții Adrian Bălan, care a fost exclus din lot Claudiu Niculescu încă din etapa a doua, pentru indisciplină și Mihai Voduț, care a fost trimis la echipa a doua a clubului, pentru că nu a vrut să-și prelungească contractul cu gruparea ilfoveană.

Meciurile all-time din Liga 1:

16.08.2015: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 7)

Au marcat: 0-1 Denis Alibec (2), 0-2 William De Amorim (78), 1-2 Hamed Koné (86)

03.12.2015: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (30 penalty), 1-1 Denis Alibec (67 penalty)

28.08.2016: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 6)

Au marcat: 0-1 Laurențiu Marinescu (49), 1-1 Constantin Budescu (65)

04.12.2016: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 19)

Au marcat: 0-1 Constantin Budescu (47), 0-2 Filipe Teixeira (53), 1-2 Petre Ivanovici (63)

24.07.2017: FC Voluntari – Astra Giurgiu 3 – 1 (Etapa 2)

Au marcat: 1-0 Erico Da Silva (18 autogol), 1-1 Silviu Balaure (38), 2-1 Laurențiu Marinescu (63 penalty), 3-1 Alexandru Tudorie (66)

