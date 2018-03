Liga Națională de baschet masculin, etapa a 20-a. Liderul CSU Sibiu joacă la Tg. Mureș

Liga Națională de baschet masculin, etapa a 20-a. Sezonul regular programează jocurile etapei a 20-a în perioada 10-12 martie.

Sâmbătă – 10 martie

CSM Steaua București vs BC Timba Timișoara – ora 17.00

Politehnica Iași vs Dinamo București – ora 19.00

U-BT Cluj-Napoca vs SCM U Craiova – ora 19.15, DigiSport

Luni – 12 martie

CSM CSU Oradea vs BCM U FC Argeș Pitești – ora 18.00, DigiSport

BC SCM Timișoara vs Phoenix Galați – ora 18.00

BC Mureș vs BC CSU Sibiu – ora 19.00

