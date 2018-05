Lotul Poloniei pentru Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018

Echipa a dat si cel mai bun marcator din preliminariile Europene, pe Robert Lewandowski, care a inscris 16 goluri in 10 partide.

Polonia revine după 12 ani la turneul final. Ultima participare a fost în Germania, în 2006, dar leșii au dezamăgit atunci.

În 1982, la ediția din Spania, naționala lui Lato, Smolarek și Boniek termina pe locul 3, după o finală mică câștigată în fața Franței.

Tot locul 3 l-a ocupat și în 1974, la ediția din Germania. Polonezii au învins atunci Brazilia în finala mică pentru a câștiga bronzul mondial.

Portari: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Fundași: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia), Michał Pazdan (Legia).

Mijlocași: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Ludogoreț Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscova), Sebastian Szymański (Legia), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Atacanți: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Brøndby IF).

Grupa H

19 iunie, ora 14:00 – Polonia – Senegal (Moscova, Spartak)

19 iunie, ora 17:00 – Columbia – Japonia (Saransk)

24 iunie, ora 17:00 – Japonia – Senegal (Ekaterinburg)

24 iunie, ora 20:00 – Polonia – Columbia (Kazan)

28 iunie, ora 16:00 – Senegal – Columbia (Volgograd)

28 iunie, ora 16:00 – Japonia – Polonia (Samara)

