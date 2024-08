Nord-irlandezul Neil Lennon, 53 de ani, a fost numit antrenor al Rapidului în luna mai, iar principalul finanţator, Dan Şucu, a spus atunci că s-a consultat și cu Mircea Lucescu înainte să ia decizia.

Lennon a fost însă dat afară după 3 luni pentru că Rapid nu a câștigat niciun meci în primele 6 etape din noul campionat. În acest sezon, sub conducerea lui Lennon, giuleștenii au avut doar 5 egaluri și un eșec. Ultimul joc pentru Lennon pe banca Rapidului a fost remiza de pe teren propriu cu Dinamo, scor 1-1, pe 18 august.

În acest moment, Rapid ocupă locul 11 în clasament.

Șumudică revine antrenor la Rapid

Giuleștenii au anunțat marți seară, 20 august, noul antrenor. Primul meci al lui Șumudică pe banca Rapidului va fi cel din deplasare cu Poli Iași, care va avea loc vineri, 23 august, la ora 22:00.

„Mi s-a îndeplinit un vis! Îmi doream foarte mult să revin acasă, Giuleștiul este casa mea. Cuvintele sunt de prisos, nu am ce să spun. Nu pot exprima prin cuvinte ceea ce simt în acest moment. Rapid este echipa pe care o iubesc. Sunt dator față de această echipă. Simt că în acest moment sunt dator să fac lucrurile așa cum trebuie și să ieșim din zona în care ne aflăm acum, să ducem Rapidul acolo unde toată lumea așteaptă. Știu că sunt așteptări”, a spus Șumudică marți seară, 20 august, în mesajul postat pe site și pe Facebook.

Recomandări Imobiliare.ro: Chiria medie a ajuns la 550 de euro pentru un apartament de două camere. Studenții scumpesc piața cu 20%

„Niciodată nu m-am ferit de genul acesta de aventuri! Sper să reușesc, este plăcerea vieții mele! Fotbalul mi-a dat tot în viață, iar eu trebuie să dau tot fotbalului! Rapidul mi-a dat tot în viață! Am fost campion cu Rapid și sper să fiu campion cu Rapid și din postura de antrenor. Acesta este visul meu”, a adăugat el.

Tehnicianul este liber din primăvară, după ce a plecat de la echipa turcă Gaziantep.

Marius Șumudică, acum în vârstă de 53 de ani, revine ca antrenor la Rapid după 13 ani, precedentul mandat fiind în sezonul 2010/2011, când a fost demis de fostul patron George Copos.

„Eu nu am nimic să-i reproșez, îi respect decizia, eu sunt supărat că n-am putut să duc la bun sfârșit o muncă titanică și că nu pot să mă bucur de reușite. Eu vă spun, Rapidul acum nu are cum să rateze cupele europene. Las Rapidul acolo unde n-a fost în ultimii ani. Din vară, probabil că voi avea șansa să lucrez în altă parte și voi elimina din greșelile pe care le-am făcut. Am întâmpinat multe greutăți. Voi elimina din greșeli, veți mai auzi de antrenorul Șumudică, vă promit”, spunea Șumudică în aprilie 2011.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Subiecte Istorie BAC 2024, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la proba obligatorie a profilului la Bacalaureat

Marius Șumudică a evoluat ca atacant în Giulești în perioadele 1996-1999 și 2001-2002. Ca jucător, a cucerit trei trofee cu Rapid: titlul de campion (1999) și Cupa României (1998 și 2002).

Șumudică este pe locul 24 în clasamentul all-time al marcatorilor din istoria Rapidului, cu 46 de goluri înscrise în tricoul alb-vișiniu.

Urmărește-ne pe Google News