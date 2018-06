Barbara Schett, expert Eurosport:

”Cred că are foarte multă încredere acum. Este foarte bine pentru România să aibă două jucătoare ca Buzărnescu și Halep care par că se motivează una pe alta. Pe Mihaela am urmărit-o îndeaproape în ultima perioadă și am observat că are starea emoțională perfectă pe teren. Este o luptătoare și lovește mingea cu putere. Și adaugă și puțin spin ceea ce îmi place foarte mult. Are o lovitură foarte bună de stânga și poate deschide terenul foarte frumos. Astăzi împotriva Elenei Svitolina a demonstrat în unele momente că este mai puternică, ceea ce nu prea este la îndemâna oricui. Are foarte multă încredere și, cred că pentru ea este ca o a doua viață. A fost pe punctul să se retragă acum un an când ajunsese în zona locurilor 400 în clasamentul mondial. Era într-o cădere de formă, dar, iată că acum este pe lista participanților de la Roland Garros și a ajuns pentru prima dată în turul trei. Deci, iată că, dacă ai încrerdere și te antrenezi din greu, rezultatele nu vor întârzia să apară”.

Despre meciul cu Madison Keys:

”Cred că Madison Keys este o jucătoare care poate învinge pe oricine. În acest moment nu este chiar la întreg potențialul ei. Poate fi lejer în top 5. Cred că Buzărnescu are șanse dacă va reuși să o mute pe Madison pe tot terenul. Și poate face asta. Poate folosi colțurile scurte ale terenului, pentru a deschide spații, în special pe zgură. Știm că majoritatea jucătorilor americani nu sunt foarte încântați să se miște pe zgură. De aceea, cred că Buzărnescu are o șansă aici. Trebuie doar să o atragă pe Madison Keys în câteva schimburi prelungite de mingi, pentru că știm că îi place să închidă punctul în două sau trei lovituri”.

Mats Wilander, expert Eurosport, despre meciul dintre Elina Svitolina (UKR) și Mihaela Buzărnescu (ROU)

”Câteodată mă uit la Svitolina la fel cum mă uit și la Caroline Wozniacki. În turneele normale ele simt mai puțină presiune. Poate că atunci se bazează pe antrenor care poate veni pe teren. Dar când ajung la turneele de Mare Șlem, scena devine puțin mai mare. Toată lumea e mult mai departe de tine și rămâi singur. Se pare că astăzi nu a avut răspuns pentru toate provocările.

Da, știați că Buzărnescu a câștigat peste 70 meciuri în 12 luni? Pentru că a jucat turnee Futures, ITF și Challenger și a reușit să obțină punctajul necesar pentru a putea participa aici, iar astăzi a jucat absolut încântător.

Era în primii 400 anul trecut. A avut un an incredibil! Să vedem ce va face în continuare la Openul Franței!”.

O laudă și Wozniacki

Caroline Wozniacki (27 de ani locul 2 WTA), a vorbit despre rezultatele Mihaela Buzărnescu și a lăudat jocul româncei din ultima perioadă.

“O știu de 15 ani (n.r. de la turnee de junioare). A fost mereu o jucătoare bună, dar a avut multe probleme medicale. Mereu știam că are valoare și poate juca la acest nivel. Am avut meciuri grele când am jucat cu ea la US Open și la Australian Open. Au fost dueluri tari. Știam că e doar o chestiune de timp până când va urca în clasament și va fi cap de serie la un Grand Slam”, a declarat Caroline Wozniacki pentru New York Times. ”Mihaela Buzărnescu, jucătoare cu doctorat în știința sportului, reușește cel mai mare șoc la Roland Garros”, scrie New York Times, despre eliminarea Elinei Svitolina, favorita 4.