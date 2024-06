Novak Djokovic, touché au genou pendant son huitième de finale contre Francisco Cerundolo ce lundi à Roland-Garros, a hésité à abandonner, avant de finalement s'imposer en cinq sets. Mais le Serbe attend de voir comment son corps va réagir pour décider de la suite du tournoi le 3 juin 2024. © Jacovides-Moreau/Bestimage Novak Djokovic, who injured his knee during his round of 16 match against Francisco Cerundolo on Monday at Roland Garros, hesitated to give up, before finally winning in five sets. But the Serb is waiting to see how his body will react to decide the rest of the tournament on June 3, 2024.