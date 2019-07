Mihai Roman, atacant Universitatea Craiova: ”Vrem Cupa și campionatul în noul sezon”

Trei goluri în cinci meciuri a înscris ”fiul rătăcitor”al Craiovei în partidele de pregătire din Austria.

Revenit la ”juveți” după ce a fost împrumutat la Timișoara, apoi a fost golgheter un sezon la Botoșani, atacantul Mihai Roman are ambiții și planuri mari pentru sezonul care va debuta săptămâna viitoare.

”Ne dorim foarte mult să câștigăm un campionat, Craiova este obișnuită cu trofeele. Este foarte important să cucerim Cupa și campionatul și să avem un parcurs cât mai lung în cupele europene”- Mihai Roman, atacant Universitatea Craiova.

Roman, în acțiune

Fotbalistul este conștient de faptul că toată lumea așteaptă de la el evoluții cel puțin la fel de bune ca cele din campionatul trecut și mărturisește că va face totul pentru a-și împlini cel mai mare vis.

” Primul meu an la Craiova a fost o perioadă nefastă, am avut apoi o perioadă bună la Botoșani și acum mă aștept să arăt și aici că am valoare și că marchez gol după gol. Sper să fim toți lei, de la jucători, antrenori, conducere, să formăm o familie și să ne atingem obiectivul. Craiova este echipa unde am crescut, iar un titlu cu Universitatea Craiova ar însemna realizarea unui vis. Am o cupă, dar îmi lipsește din palmares un titlu de campion pe care mi-l doresc enorm. Vreau să-i asigur pe fani că vom face tot ce putem atât pe teren, cât și în afara lui, pentru a-i face fericiți”- Mihai Roman, atacant Universitatea Craiova.

Mihai Roman, la panou

S-a integrat perfect în echipă

Mihai Roman și-a început cum nu se putea mai bine noua aventură la echipa din Bănie. În cele cinci partide amicale disputate de olteni, atacantul de 27 de ani a marcat de trei ori, fiind golgheterul formației. Roman a înscris un gol în înfrângerea contra celor de la Viktoria Plzen (1-3) și a reușit o ”dublă” în ultimul joc de pregătire din cantonamentul austriac, 3-3 cu Legia Varșovia.

Rezultatele ”juveților” în meciurile de verificare:

Universitatea Craiova – FK Orenburg : 1 – 1

Universitatea Craiova – Qarabağ FK : 0 – 0

Universitatea Craiova – FC Viktoria Plzeň: 1 – 3

Universitatea Craiova – Ferencváros TC: 0 – 4

Universitatea Craiova – Legia Varșovia: 3-3

Simte presiunea suporterilor

Mihai Roman nu se teme de presiunea pe care suporterii o pun pe echipă și mărturisește că fără fani, fotbalul n-are avea rost. Atacantul oltenilor crede că în noul sezon nu vor apărea surprize în ceea ce privește echipele care se vor lupta pentru titlu.

”Este presiune din partea suporterilor, dar suntem obișnuiți să jucăm cu presiune, iar pentru asta este fotbalul frumos. În Liga 1, vor fi aceleași echipe care s-au luptat și sezonul trecut pentru campionat, dar noi sperăm să fim peste totate și să avem un plus și din puncte de vedere al spectacolului. Dacă ar fi aleg, nu aș sacrifica un rezultat de dragul spectacolului, pentru că cele mai importate sunt rezultatele și trofeele” – Mihai Roman, atacant Universitatea Craiova.